Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator - Des Moines

Столица штата Хоукай готовится принять дальнобойщиков со всей страны. Сегодня мы делимся анонсом этой ключевой остановки в грядущем дополнении Iowa к American Truck Simulator - еще один взгляд на то, что ждет наше #Лучшеесообщество за все время.

Де-Мойн расположен в месте слияния рек Де-Мойн и Раккун. В середине 19 века город был основан как крепость, но быстро разросся и был официально преобразован в город. В 1857 году он сменил Айова-Сити на посту столицы штата. С тех пор Де-Мойн превратился в крупный город с населением более 214 000 жителей.

В анонсе дополнения к Iowa мы уже упоминали о самой знаковой достопримечательности Де-Мойна - Капитолии штата, которое заметно на графическом изображении. Это поразительное здание, известное своим золотым куполом, было построено в 1886 году и демонстрирует архитектурный стиль греческого возрождения. Обязательно полюбуйтесь его красотой, проходя мимо!

Конечно, Капитолий штата - не единственная достопримечательность, которую воплотили в жизнь наши специалисты по составлению карты и активам. Вы сможете проехать по центру Де-Мойна и увидеть несколько точно воссозданных мест, в том числе местную спортивную арену, административные здания, мосты (например, мост "Женщины за достижения в Айове") и даже некоторые произведения местного искусства, тщательно спроектированные с учетом их реальных аналогов.

Если вы направитесь на север от Капитолия, то увидите местный гуманитарный университет, основанный в конце 19 века. В его кампусе сочетаются классический и современный архитектурные стили, что делает его характерной и привлекательной частью городского пейзажа.

Что касается возможностей трудоустройства для дальнобойщиков, то в Де-Мойне есть два основных логистических центра для погрузки и доставки грузов. В северной части города вы найдете строительную базу и торговый центр, а также местный шинный завод с уникальным офисным зданием, возвышающимся над дорогой. В южной логистической зоне расположен химический завод, нуждающийся в регулярных поставках. Кроме того, в городе есть зерновой элеватор и железнодорожное депо, где требуется ваш опыт в перевозках.

Мы надеемся, что вы будете рады посетить этот мегаполис в Айове! Если вы это сделаете, обязательно добавьте это дополнение к карте в свой список желаний Steam! Увидимся в дороге!