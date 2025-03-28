Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator - Дорожная сеть

Пришло время отправиться в путь и изучить все, что можно найти в дорожной сети Айовы! В этом блоге мы рады поделиться с вами некоторыми из междугородних дорог, развязок, мостов и многого другого, которые мы воссоздали виртуально для нашего предстоящего дополнения Iowa к American Truck Simulator. Давайте займемся грузоперевозками!

На первой остановке, недалеко от Айова-Сити, водители увидят недавно построенную межштатную транспортную развязку 80, важный инфраструктурный проект, который будет завершен в 2024 году. Эта современная транспортная развязка отличается инновационными элементами дизайна, в том числе характерными мостами и опорами, которые повышают функциональность и эстетическую привлекательность. Он отличается яркой растительностью, улучшенным транспортным потоком на съезде 242 и уникальным дизайном, сочетающим в себе дорогу и пешеходный мост.

Учитывая, что многие города Айовы расположены вблизи рек, мосты играют ключевую роль в дорожной сети штата. Наша команда воссоздала множество уникальных больших и малых мостов, расположенных по всей Айове, многие из которых подсвечиваются различными цветами в ночное время. Одним из таких мостов является мост "Женщины достижений" в Де-Мойне. Этот элегантный пешеходный мост, перекинутый через реку Де-Мойн, посвящен выдающимся женщинам в истории Айовы.

Водители также смогут проехать по мосту Столетия в Давенпорте, который перекинут через реку Миссисипи и известен своими характерными арками и ночным освещением. Один из уникальных и знаменитых мостов, который мы не могли пропустить, - это деревянный мост Мэдисон, который был показан в известном американском романтическом драматическом фильме "Мосты округа Мэдисон".

Мы уже рассказывали о некоторых остановках для грузовиков в Айове, где вы можете заправиться и отдохнуть, о которых вы можете прочитать здесь. Однако одна остановка для отдыха, которую водители очень любят, расположена на шоссе I-80 в западном направлении, недалеко от Адера! Наиболее известная своей высокой скульптурой лопасти ветряной турбины высотой около 148 футов, она служит данью уважения лидерству штата Айова в производстве энергии ветра. Обязательно посетите ее во время своих путешествий!

Штат Айова продолжает развиваться, поэтому, путешествуя по штату, вы обязательно встретите множество строительных площадок по пути! Обязательно ознакомьтесь с рынком труда в вашем регионе, чтобы узнать, есть ли контракты, которые помогут доставить необходимое оборудование на эти строительные площадки.

Мы надеемся, что вам понравилось путешествовать с нами и знакомиться с достопримечательностями, автомагистралями, перекрестками, остановками для отдыха и многим другим, что вы встретите в Айове. Но это еще не все, поэтому обязательно следите за обновлениями в нашем блоге! А пока, если вам понравится то, что вы увидите, добавьте дополнение Айова в свой список желаний Steam. До следующего раза, продолжайте в том же духе!