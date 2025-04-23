Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator - Дорожная сеть часть 2

Мы снова в пути в Айове, чтобы рассказать вам о дорожной сети, которую вы можете увидеть, путешествуя на грузовиках, в этом новом дополнении для American Truck Simulator. Если вы еще не читали первую часть этого блога, вы можете ознакомиться с публикацией в блоге здесь. Не мудрствуя лукаво, давайте посмотрим, что ждет нас впереди!

Многие из вас, вероятно, знакомы с ними, но пункты взвешивания - обычное явление в США, и Айова не исключение! Эти контрольно-пропускные пункты проверяют, соответствует ли вес груза установленным законом ограничениям, помогают предотвратить дорожный ущерб и удостоверяются, что у дальнобойщиков есть необходимые документы. В Айове вы встретите как большие, так и маленькие весовые станции, поэтому обязательно приезжайте туда по мере необходимости.

Еще одна важная остановка, которую дальнобойщики должны делать регулярно, - это остановки для отдыха, которых много по всей Айове. Эти объекты предлагают удобства и открытые площадки для водителей, обеспечивая безопасные и комфортные перерывы во время длительных поездок.

Перекрестки бывают разных форм и размеров, и в Айове есть несколько довольно уникальных! Отличным примером могут служить знаменитые ворота в Айову и город Каунсил-Блаффс. На нем, получившем название "Одиссея Пейли", установлены четыре отдельные скульптуры высотой до 61 фута, выполненные из бронзы, нержавеющей стали и кордена. Это, безусловно, достопримечательность, которую водители не могут пропустить.

Строительные площадки являются свидетельством постоянной приверженности Айовы развитию инфраструктуры, промышленности и жилищного строительства. Вы найдете множество контрактов на поставку столь необходимого оборудования и материалов. Путешествуя по штату Хоукай, вы также увидите различные строительные площадки и дорожные работы по пути

Мосты в Айове не просто функциональны, они являются символом города! Возможно, многие жители Айовы знакомы с выдающимся голубым мормонским мостом, который перекинут через реку Миссури. Другим примечательным сооружением является Арсенальный мост, уникальный двухэтажный мост, по которому проходят две железнодорожные линии на верхнем уровне и автомобильное/пешеходное движение внизу. Он также пересекает одну из крупнейших рек США - Миссисипи!

Мы надеемся, что вам понравилось путешествовать с нами и осматривать некоторые достопримечательности, межштатные переходы, развязки, остановки для отдыха и многое другое, с чем вы столкнетесь в Айове. Обязательно следите за последними новостями о разработке, подписываясь на наши социальные сети или рассылку новостей! А пока, если вам нравится то, что вы видите, добавьте дополнение Iowa в свой список желаний Steam. До следующего раза, продолжайте в том же духе!