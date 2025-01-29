Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator - Поля и прерии

Мы знаем, что некоторые из вас очень взволнованы расширением карты Айовы, которая является одной из наших предстоящих карт DLC для American Truck Simulator. Теперь мы наконец можем рассказать о том, как развивается разработка этой карты. В этом блоге мы хотели бы показать вам представление о природе штата Ястреба!

Расположенный в верхнем регионе Среднего Запада США, Айова образует мост между лесами востока и пастбищами Прерийских равнин на западе. Саймон, руководитель карты DLC, поделился своими мыслями о природе штата из исследовательской поездки, которую он и его команда взяли в 2023 году. «Первое, что привлекло наше внимание, были обширные холмы с террасными полями, живописными фермами с круглыми бунктянами и бесчисленными ветряные турбины на горизонте ».

Айова также занимается особой заботой, чтобы защитить местные цветы и травы в рамках своей экологической программы. Вот почему наши команды создали много новых цветочных активов, которые украсят сельскую местность этой карты.

На территории Айовы, состоящей из холмистых холмов и плоских равнин, находилась под влиянием континентальных ледяных щитов, которые покрывали его и растаяли около 13 000 лет назад. Его возвышение постепенно увеличивается с юго -востока на северо -запад, хотя оно остается скромным, с самой высокой точкой, точка Соколиного Глаза, достигая всего 511 метров над уровнем моря.

Важной частью ландшафта является река Миссисипи, которая создает всю восточную границу штата Соколиный Глаз. Растительность в Айове - это в основном прерия Tallgrass и саванна. На самом деле, более 90 % его земли используется для сельского хозяйства, в основном для кукурузы, сои и сена. Вот почему Айова также называется государством кукурузы и занимает первое место среди американских штатов по производству кукурузы и сои. Таким образом, вы можете рассчитывать на важную роль в сельскохозяйственной промышленности региона, транспортируя местные продукты.

Только 8 % земли Айовы покрыты лесами, которые можно разделить на три категории - нагорные лиственные пород, найденные в возвышенных районах с хорошо дренированными почвами; Дубовая Саванна, которая представляет собой переход между лесами на возвышенности и нижних местах; и нитковые лиственные породы часто встречаются вблизи водоемов с влажными почвами.

Как всегда, дальнобойщики могут рассчитывать на встречу с некоторыми природными достопримечательностями, которые будут включены в карту. Одним из примеров является знаменитое дерево на дороге, расположенное недалеко от I-80 между Омахой и Де-Мойн.

Если вы взволнованы, чтобы быть грузоподъемностью в Айове, не забудьте поддержать нас, добавив расширение этой карты в свой список пожеланий Steam! До тех пор, обязательно оставайтесь в курсе любых других новостей.Мы также очень ценили, если бы вы могли подписаться на нашу новостную рассылку, чтобы оставаться в курсе, даже если вы не сможете проверить блог или наши социальные сети.