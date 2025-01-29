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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.7 3 028 оценок

Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator - Поля и прерии

AЛЕNA
Новости

Мы знаем, что некоторые из вас очень взволнованы расширением карты Айовы, которая является одной из наших предстоящих карт DLC для American Truck Simulator. Теперь мы наконец можем рассказать о том, как развивается разработка этой карты. В этом блоге мы хотели бы показать вам представление о природе штата Ястреба!

Расположенный в верхнем регионе Среднего Запада США, Айова образует мост между лесами востока и пастбищами Прерийских равнин на западе. Саймон, руководитель карты DLC, поделился своими мыслями о природе штата из исследовательской поездки, которую он и его команда взяли в 2023 году. «Первое, что привлекло наше внимание, были обширные холмы с террасными полями, живописными фермами с круглыми бунктянами и бесчисленными ветряные турбины на горизонте ».

Айова также занимается особой заботой, чтобы защитить местные цветы и травы в рамках своей экологической программы. Вот почему наши команды создали много новых цветочных активов, которые украсят сельскую местность этой карты.

На территории Айовы, состоящей из холмистых холмов и плоских равнин, находилась под влиянием континентальных ледяных щитов, которые покрывали его и растаяли около 13 000 лет назад. Его возвышение постепенно увеличивается с юго -востока на северо -запад, хотя оно остается скромным, с самой высокой точкой, точка Соколиного Глаза, достигая всего 511 метров над уровнем моря.

Важной частью ландшафта является река Миссисипи, которая создает всю восточную границу штата Соколиный Глаз. Растительность в Айове - это в основном прерия Tallgrass и саванна. На самом деле, более 90 % его земли используется для сельского хозяйства, в основном для кукурузы, сои и сена. Вот почему Айова также называется государством кукурузы и занимает первое место среди американских штатов по производству кукурузы и сои. Таким образом, вы можете рассчитывать на важную роль в сельскохозяйственной промышленности региона, транспортируя местные продукты.

Только 8 % земли Айовы покрыты лесами, которые можно разделить на три категории - нагорные лиственные пород, найденные в возвышенных районах с хорошо дренированными почвами; Дубовая Саванна, которая представляет собой переход между лесами на возвышенности и нижних местах; и нитковые лиственные породы часто встречаются вблизи водоемов с влажными почвами.

Как всегда, дальнобойщики могут рассчитывать на встречу с некоторыми природными достопримечательностями, которые будут включены в карту. Одним из примеров является знаменитое дерево на дороге, расположенное недалеко от I-80 между Омахой и Де-Мойн.

Если вы взволнованы, чтобы быть грузоподъемностью в Айове, не забудьте поддержать нас, добавив расширение этой карты в свой список пожеланий Steam! До тех пор, обязательно оставайтесь в курсе любых других новостей.Мы также очень ценили, если бы вы могли подписаться на нашу новостную рассылку, чтобы оставаться в курсе, даже если вы не сможете проверить блог или наши социальные сети.

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