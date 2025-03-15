Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator - Поселения

В своих путешествиях в American Truck Simulator вы встретите шумные мегаполисы, а также небольшие, более отдаленные населенные пункты. Сегодня мы покажем некоторые из этих небольших населенных пунктов, через которые вы сможете проехать и даже остановиться в нашем новом дополнении к Айова.

Для дополнения Iowa было создано более 15 поселений, и в этом блоге мы расскажем о первой половине из них. В каждом населенном пункте есть свои достопримечательности, неповторимый шарм и возможности для водителей заправиться или сделать столь необходимый перерыв. Наши талантливые специалисты по составлению карт, искусству и активам тщательно воссоздали каждое местоположение, чтобы передать суть его реального аналога.

Первая остановка - Алгона. Основанный в 1854 году двумя братьями, Эмброузом и Азой Каллами, Алгона (что в переводе с английского означает “Алгонкинские воды”) - гостеприимный город, известный своим историческим значением для железной дороги. Независимо от того, приезжаете ли вы в гости или просто проезжаете мимо, вы на правильном пути - таков неофициальный девиз города.

На западе Айовы вы найдете Оберн, тихое небольшое поселение, олицетворяющее мирную сельскую местность штата. Оберн, расположенный в округе Сак, представляет собой живописную местность с классическими пейзажами Среднего Запада. Это идеальное место, чтобы остановиться, заправиться и полюбоваться сельской красотой.

На северо-востоке вы увидите Дайерсвилл, известный как "Мировая столица фермерских игрушек" и место съемок знаменитого фильма "Поле грез". Первоначально этот город был основан десятью баварскими фермерскими семьями в 1845 году, и его обязательно нужно посетить как любителям кино, так и любителям истории.

Это поселение немного отличается от других тем, что оно расположено не в Айове! Лорел - небольшое поселение, расположенное в штате Небраска, и, несмотря на свои размеры, является процветающим и прогрессивным фермерским сообществом. Этот маленький городок с его тихими улочками и гостеприимной атмосферой - приятное зрелище и остановка для путешественников, проезжающих по направлению к Айове! Мы включили этот населенный пункт в список из-за его расположения на трассе US-20, ведущей в Айову.

Недалеко от реки Миссисипи находится Поствилл, уникальный город с разнообразным культурным наследием. Поствилль, который часто называют “Родным городом Айовы для всего мира”, сформировался благодаря разнообразному населению. В нем находится лютеранская церковь Святого Павла, построенная в 1891 году и являющаяся самым высоким зданием в городе.

Далее следует Траер, оживленный маленький городок, который был основан в 1873 году после строительства Берлингтона, Сидар-Рапидса и Северной железной дороги, проходившей через территорию. В этом городе вы увидите не одну, а две церкви, построенные рядом друг с другом! Обе имеют свой неповторимый облик, но построены из красивого красного кирпича.

На северо-западе вы найдете поселение Шелдон, основанное в 1873 году во время строительства железной дороги Су-Сити-Сент-Пол. Здесь находится один из исторических железнодорожных узлов Айовы, что придает ему классический железнодорожный шарм маленького городка.

Наконец, недалеко от реки Миссисипи вы доберетесь до Вапелло. Названный в честь вождя племени мескваки, этот город хранит богатую историю коренных американцев, а из его окон открывается живописный вид на реку.

Эти поселения бывают самых разных форм и размеров, от больших по численности населения до нулевых! Каждое из них расскажет вам свою историю, когда вы будете путешествовать по открытой дороге. Мы рекомендуем вам сбавить скорость или, возможно, даже сделать остановку для отдыха и полюбоваться пейзажами и деталями каждого из них.

Проезжаете ли вы по маленькому историческому городку, заправляетесь ли на местной стоянке для грузовиков или любуетесь повседневной жизнью жителей Айовы, дорога впереди полна открытий. Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать больше таких поселений во второй части этого блога, которую мы скоро опубликуем.

Не терпится познакомиться с Айовой? Обязательно добавьте ее в свой список желаний Steam! До следующего раза, продолжай в том же духе.