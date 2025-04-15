Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator - Поселения часть 2

Мы возвращаемся ко второй части нашего обзора населенных пунктов, через которые вы сможете проехать во время вашего предстоящего путешествия по Айове в American Truck Simulator. Если вы пропустили первую часть этого блога, мы настоятельно рекомендуем прочитать ее здесь.

Как мы упоминали ранее, для дополнения Iowa было создано более 15 населенных пунктов. В каждом из них есть свои достопримечательности, неповторимый шарм и возможности для водителей заправиться или сделать столь необходимый перерыв. Наши талантливые специалисты по картированию, оформлению и активам тщательно воссоздали каждую локацию, чтобы передать суть ее реального аналога. Давайте рассмотрим остальные из них поближе, не так ли?

Наша первая остановка - Атлантик, исторический город на юго-западе Айовы. Атлантик, который часто называют "столицей штата Айова", может похвастаться хорошо сохранившимся центром города с очаровательной архитектурой. Независимо от того, проезжаете ли вы через него или останавливаетесь на отдых, этот город предлагает возможность познакомиться с богатым коммерческим наследием Айовы.

Далее следует Клир-Лейк, очаровательный городок, известный своей живописной набережной вдоль, как вы уже догадались, Клир-Лейк! Популярное место для катания на лодках и рыбалки, это тихое место, где можно сделать паузу перед возвращением на шоссе, чтобы освежиться после дороги.

В округе Вапелло вы увидите поселение Эддивилл, небольшой, но гостеприимный городок. Здесь вдоль улиц выстроились красивые дома и сооружения 19-го века. Здесь много зеленых насаждений и зон отдыха, а также близлежащее озеро, где посетители могут расслабиться и полюбоваться пейзажами. Мы уверены, что водители по достоинству оценят спокойную обстановку.

Нью-Шарон, штат Айова, часто называют "маленьким и колоритным городком", известным своим сплоченным сообществом и мирной атмосферой. Жители и гости города наслаждаются его очаровательной главной улицей и близлежащими природными пространствами, в том числе рекой Норт-Сканк, притоком Миссисипи.

Рядом с автомагистралью I-35 удобно расположено поселение Оцеола, названное в честь знаменитого вождя коренных американцев-семинолов, который боролся за сохранение земель и прав своего народа. Проезжающие мимо дальнобойщики смогут увидеть традиционную деревянную тотемную статую вождя Оцеолы, когда будут проезжать по этому району.

Поселение Оскалуса также имеет историческое значение. Город был назван в честь принцессы ручья Оскалуса, чье имя означает "последняя из прекрасных". Позже она вышла замуж за Оцеолу, вождя коренных американцев, упомянутого выше. Как и Оцеола, Оскалуса чтит свое наследие статуей, которая стоит как молчаливый страж, добавляя нотку истории в ваше путешествие. Здесь вы также найдете несколько других примечательных достопримечательностей, включая ратушу, городскую площадь и художественные фрески, которые можно найти по всему городу.

Путешествуя на запад, вы встретите поселение Спенсер, известное тем, что здесь проводится ярмарка округа Клэй, одна из крупнейших окружных ярмарок в штате, которая привлекает посетителей со всего региона. Здесь вы найдете многочисленные художественные статуи и другие произведения искусства, разбросанные по всему району, а также старомодные уличные фонари, украшенные цветами и флагами, вдоль главной дороги, проходящей через центр города.

И последнее, но не менее важное: в восточной части штата Айова, вдоль трассы 61, вы найдете небольшое поселение Уэлтон с населением 121 человек. Хотя здесь мало что происходит, для некоторых это родной дом, а очарование крошечного городка и гостеприимное сообщество делают его приятной остановкой для проезжающих мимо путешественников.

Мы надеемся, что вам понравилось узнавать больше о населенных пунктах, которые будут представлены в нашем новом дополнении Айова для American Truck Simulator. Наши команды приложили все усилия, чтобы максимально подробно описать эти районы и сделать ваше путешествие максимально захватывающим. Мы надеемся, что вам понравятся усилия, потраченные на их создание!

Не терпится познакомиться с Айовой? Обязательно добавьте это в свой список желаний в Steam! В До следующего раза, продолжайте в том же духе