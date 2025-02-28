Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator - Стоянки для грузовиков

Приезжайте и сделайте остановку для отдыха вместе с нами, пока мы рассказываем о некоторых остановках для грузовиков, с которыми вы столкнетесь в своих путешествиях, в новом дополнении Iowa для American Truck Simulator!

Мы рады сообщить, что в дополнении Iowa будет более 20 стоянок для грузовиков! Наша команда с большим вниманием отнеслась к воссозданию атмосферы и планировки этих стоянок для грузовиков - от небольших придорожных станций до огромных заправочных станций размером с небольшой город.

У водителей также будет возможность посетить самую большую стоянку для грузовиков, которую мы когда-либо строили в American Truck Simulator. Это огромное место с большим количеством парковочных мест и заправочных станций для грузовиков, а также множеством удобств для посетителей. Мы настоятельно рекомендуем вам найти время, чтобы посетить эту замечательную остановку во время путешествия по Айове.

Как и в предыдущих выпусках DLC, многие стоянки для грузовиков вдохновлены реальными аналогами и имеют узнаваемые достопримечательности и планировку. Мы уверены, что те из вас, кто знаком с дорогами Айовы, смогут указать на некоторые из этих мест.

В целом, стоянки для грузовиков в Айове предлагают водителям и пассажирам отличный сервис и удобства, и мы с нетерпением ждем, когда вы сможете расслабиться, заправиться и отдохнуть на них. Мы надеемся, вам понравился этот обзор стоянок для грузовиков в Айове. Если вам не терпится отправиться в путь, обязательно добавьте дополнение Iowa в свой список желаний Steam! До следующего раза, продолжайте в том же духе.