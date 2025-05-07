Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator - Завод по производству этанола

Поскольку мы продолжаем работать над предстоящим дополнением Iowa для American Truck Simulator, мы рады рассказать вам больше о новой и важной отрасли, которая будет представлена в предстоящем дополнении к карте. Давайте рассмотрим ее поближе, не так ли?

Знаете ли вы, что Айова является крупнейшим производителем этанола в Соединенных Штатах, производя около 4,5 миллиардов галлонов в год? Это почти четверть всего этанола, производимого в стране! Итак, для чего используется этанол? Гораздо больше, чем вы можете себе представить, включая растворители, парфюмерию, туалетные принадлежности, дезинфицирующие средства, консерванты и полироли. Он также используется в производстве пластмасс, резины и фармацевтических препаратов, а также все чаще используется в качестве биотоплива.

Этанол производится из кукурузы, и на эту отрасль приходится около 40% всех поставок кукурузы в Айове. Вот почему здесь так важны автомобильные перевозки! Водители доставляют кукурузу на заводы, а затем развозят готовую продукцию по многим другим отраслям промышленности по всему штату. Кроме того, в связи с недавними изменениями в правилах, позволяющими продавать топливо, смешанное с этанолом, круглый год в нескольких штатах, спрос на этанол и грузовой транспорт продолжает расти.

Путешествуя по Айове, вы сможете посетить три новых крупных завода по производству этанола, расположенных недалеко от городов Берлингтон, Форт-Додж и Мейсон-Сити. Каждый из них был полностью воссоздан с использованием зданий, бункеров и оборудования, смоделированных по образцу их реальных аналогов. Каждый из них имеет свою собственную планировку и стиль, с высокими резервуарами, трубами и зонами загрузки.

На заводе по производству этанола, расположенном в Мейсон-Сити, вы найдете самый большой в мире бункер для зерна, он просто огромен! Его высота составляет более 155 футов, а ширина - 165 футов, и он может вместить целых 2 миллиона бушелей кукурузы. Он такой большой, что в нем может поместиться целый самолет Boeing 767! А недавно рядом с ним построили еще один!

Создание этой новой отрасли тоже было немалым достижением! Фактически, 12 новых объектов, связанных с химическими веществами, таких как большие резервуары, силосы и многое другое, были созданы именно для этих локаций. Это самое большое количество уникальных объектов, созданных для склада в этом дополнении!

На этом складе также будет реализована функция динамической разгрузки кукурузы насыпью в большом разгрузочном павильоне. Если говорить о грузах, то основная категория доставляемых грузов - это грузы ADR, за которыми следуют крупногабаритные строительные детали для завода и, конечно, кукуруза насыпью.

Кроме того, с помощью этих установок для производства этанола мы вывели нашу технологию создания сцен на складе на новый уровень. Все объекты на складе вставляются отдельно, что позволяет им независимо регулировать уровень детализации (LOD). Это значительно улучшает оптимизацию и производительность, а также помогает нашим разработчикам карт использовать эти ресурсы по всему складу для создания более захватывающей и бесшовной связи между заводом и его окрестностями.

Мы надеемся, что вам понравилось узнавать о новой индустрии, которая появится в дополнении Айова! Если вам не терпится отправиться в путешествие по штату Соколиный Глаз, обязательно добавьте Iowa для American Truck Simulator в свой список желаний Steam. Ваша поддержка действительно много значит для нас. До следующего раза, продолжай в том же духе!