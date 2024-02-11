Новые скриншоты из будущего DLC Арканзас для American Truck Simulator - Cтанции взвешивания, зоны отдыха и центр приёма

Если вы путешествуете издалека, первое, что может прийти вам в голову после долгого путешествия, - это заслуженный отдых или, возможно, короткая остановка в центре приема гостей, чтобы узнать, что предлагается в этом районе. Как и во многих других штатах, в нашем грядущем дополнении Арканзас для American Truck Simulator будут представлены оба этих штата, приветствуя путешественников со всей территории США!

Приветственный центр

Во время вашего путешествия по Арканзасу вы сможете открыть для себя два приветственных центра, оба предназначены как для приезжих, так и для дальнобойщиков. Первый находится на границе с Луизианой, где вы найдете множество парковочных мест, зону отдыха для дальнобойщиков, специальные крытые столы для пикника и, конечно же, сам главный приветственный центр с названием штата и официальным прозвищем, построенный из местного камня!

Вы найдете второй приветственный центр на границе с Техасом на шоссе US-71, и хотя он имеет аналогичный дизайн, он отличается большей планировкой, парковкой и зоной отдыха. Дизайн самого главного здания был значительно обновлен в 2017 году, увеличив его размеры из-за его популярности и близости к границе штата.

Зоны отдыха

Регулярные перерывы на отдых жизненно важны для водителей, чтобы бороться с усталостью и сохранять бдительность во время езды на большие расстояния. Хотя водителям необходимо останавливаться как минимум на 30 минут, не стесняйтесь заезжать отдохнуть в одну из зон отдыха Арканзаса, когда вам заблагорассудится

Одной из таких зон отдыха, которую вы найдете, является зона отдыха Уайт-Ривер, расположенная неподалеку от живописной Уайт-Ривер. Эта зона отдыха манит усталых путешественников своей спокойной атмосферой и живописными видами.

Станции взвешивания

Хотя центры приветствия и зоны отдыха не являются обязательными остановками в пути, по закону вас могут обязать заехать на станцию взвешивания. Их цель - обеспечить соответствие большегрузных транспортных средств государственным нормам по весу, одновременно повышая безопасность дорожного движения и предотвращая повреждение инфраструктуры.

Обязательно остановитесь, если услышите, что на вашей весовой станции сработала сигнализация, несоблюдение которой может привести к крупному штрафу!

Учитывая все эти возможности, мы не замедляем нашу работу над дополнением для Арканзаса

Если вы в восторге от предстоящего появления этого штата в American Truck Simulator, обязательно добавьте его в свой список желаний Steam! До следующего раза, продолжайте в том же духе.