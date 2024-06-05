Новые скриншоты из будущего DLC Арканзас для American Truck Simulator - дорожная сеть

Разветвленная дорожная сеть Арканзаса, состоящая из автомагистралей, межштатных и местных дорог, играет решающую роль для дальнобойщиков. Эти маршруты пересекают разнообразные ландшафты штата, соединяя сельские районы с более крупными городами. Такое сообщение жизненно важно не только для экономики штата, но также для эффективности и надежности грузовых перевозок по стране.
Вам предстоит исследовать множество дорог. Основные межштатные автомагистрали, включая I-30, I-40 и I-49, проходят между важными городами и поселками. По шоссе I-49 у игроков будет возможность проехать через первый и единственный межштатный туннель в Штатах - туннель Бобби Хоппера. Независимо от того, путешествуете ли вы по Арканзасу или за его пределы, эти дороги служат жизненно важным связующим звеном как для промышленности, так и для малого бизнеса.
В Арканзасе также будут проходить важные автомагистрали, в том числе шоссе 412 и 70, которые соединяют Арканзас с Оклахомой, а также шоссе US-82 из Техаса. Эти соединения наверняка будут популярны среди дальнобойщиков, осуществляющих дальние перевозки по США.
В городах и поселках вы найдете уникальные перекрестки, а также несколько интересных железнодорожных переездов. Водители также столкнутся с несколькими кольцевыми развязками, которые, хотя и редки, начинают становиться все более обычным явлением в США. Один уникальный пример можно найти в городе Магнолия, где вокруг здания окружного секретаря округа Колумбия была построена кольцевая развязка, что стало настоящей достопримечательностью.
Также будет немало мест и живописных дорог, которые игрокам предстоит найти самостоятельно, поскольку они (поначалу) не будут показаны на карте. Разработчики надеются, что вам понравится открывать и исследовать эти области самостоятельно.