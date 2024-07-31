Новые скриншоты из будущего DLC Арканзас для American Truck Simulator - город Литл-Рок

Сегодня разработчики из SCS Software приглашают вас на экскурсию в столицу Естественного штата Литл-Рок, по которой вы сможете проехать в грядущем расширении карты Арканзас.

Город не так давно отпраздновал свое двухсотлетие, так как был основан в 1821 году. Теперь это не только столица штата, но и самый густонаселенный город в Арканзасе с более чем 200 000 жителей. Он расположен прямо в центре Природного штата вдоль реки Арканзас, которая фактически сыграла большую роль в формировании его названия. Литл-Рок был назван в честь каменного выступа на берегу реки, который путешественники использовали в качестве ориентира.

Река Арканзас также играет огромную роль в игровой версии этого города, поскольку там будет речной порт, куда дальнобойщики будут доставлять грузы. Конечно, будут и другие важные места для доставки, такие как местный аэропорт, авиационная служба и интермодальное депо.

Водители грузовиков смогут насладиться видом на город и его центр с моста через реку Арканзас, который проходит через сердце столицы. Оттуда они смогут увидеть достопримечательности Литл-Рока, такие как банк Симмонса, амфитеатр First Security у реки, библиотеку и музей Уильяма Дж. Клинтона и президентский парк Уильяма Э. Кларка.

На другой стороне реки водители грузовиков увидят Simmons Bank Arena. И, конечно же, нельзя не упомянуть два пешеходных моста по обе стороны моста через реку Арканзас, мост Клинтон Президентиал Парк и мост Джанкшен, которые дополняют живописную панораму.