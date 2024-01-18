Новые скриншоты из будущего DLC Арканзас для American Truck Simulator - Города

Мы рады сообщить вам еще одно обновление, касающееся предстоящего дополнения Арканзас для American Truck Simulator. Приготовьтесь взглянуть на некоторые города, через которые вам предстоит проехать, перевозя грузы в этом штате!
Тексаркана: Разделенный город
Тексаркана - город, разделенный между Техасом и Арканзасом, его сердце разделено государственной границей. Чтобы в полной мере ощутить уникальное очарование Тексарканы, игрокам понадобятся дополнения "Техас" и "Арканзас". Среди примечательных достопримечательностей - банки в Арканзасской половине и очаровательный шинный завод, предоставляющий эксклюзивные возможности для поездок по всему штату. Тексаркана известна своей яркой культурной жизнью, сочетающей влияние Техаса и Арканзаса.
Харрисон: Необычное очарование со скрытыми жемчужинами
Расположенный в живописном ландшафте Арканзаса, Харрисон представляет собой небольшой городок с неожиданно очаровательным центром города. Городская ратуша, исторический отель, больница и банк демонстрируют его богатую историю. Отправляйтесь на окраину, чтобы осмотреть склады, где находятся известные фабрики, специализирующиеся на производстве напитков и мебели. Гостеприимное сообщество Харрисона и потрясающие природные окрестности делают его скрытой жемчужиной в сердце Арканзаса.
Джонсборо: Живописные достопримечательности в центре города
Джонсборо, один из крупнейших городов Арканзаса, может похвастаться центром, полным достопримечательностей, включая церкви, здание суда и причудливые магазины. Прогуляйтесь по этому оживленному городу и откройте для себя крупное предприятие по хранению и переработке риса - ключевого игрока местной промышленности, обещающего захватывающее дополнение к опыту виртуальных грузоперевозок. Динамичный шарм города и архитектурные жемчужины создают живописный фон для незабываемого приключения в дороге.
Пайн-Блафф: Красота на берегу реки и промышленные чудеса
Расположенный недалеко от реки Арканзас, Пайн-Блафф предлагает живописный вид и возможность осмотреть близлежащий речной порт. Такие достопримечательности, как здание суда и озеро Сарацин, привносят нотку истории в городской пейзаж. Пайн-Блафф обеспечивает всесторонний отдых, органично сочетая красоту природы с чудесами индустриальных ландшафтов. Известный своей оживлённой набережной и процветающим сообществом художников, Пайн-Блафф обещает уникальное пересечение культуры и коммерции.
В то время как города, которые вы видите здесь, все еще находятся в стадии разработки, растёт ожидание открытия расширения карты Арканзаса.