Новые скриншоты из будущего DLC Арканзас для American Truck Simulator - Остановки для грузовиков

Готовы к очередному просмотру дополнения для Арканзаса? На этот раз мы предлагаем вам поближе познакомиться с остановками грузовиков, которые вы обнаружите в предстоящем дополнении к карте для American Truck Simulator. Исследуйте сердце и душу культуры остановок грузовиков в этом оживленном штате!
Представьте, что вы въезжаете на оживленную стоянку грузовиков, в воздухе витает аромат свежесваренного кофе, вы делитесь историями с коллегами-водителями и наслаждаетесь видами и звуками пейзажа Арканзаса. От небольших придорожных заведений до более крупных современных объектов, предлагающих все необходимое для комфортного путешествия, стоянки грузовиков в Арканзасе столь же разнообразны и привлекательны, как и сам штат.
Почувствуйте удобство более чем двадцати остановок для грузовиков, готовых обслужить как вас, так и вашу буровую установку во время вашего путешествия по Арканзасу. Среди них два более крупных центра для дальнобойщиков можно найти в Болд-Ноб и Западном Мемфисе, предлагающих множество удобств, включая заправочные станции, первоклассные услуги для грузовиков и даже автомойку.
Эти важные остановки продуманно разбросаны по всему штату, уютно расположившись в таких очаровательных городах, как Прескотт, Харрисон, Спрингдейл и Пайн-Блафф. Путешествуете ли вы по оживленным городским центрам или по спокойным шоссе, будьте уверены, удобные сервисы стратегически расположены рядом с этими стоянками грузовиков или на них самих, чтобы обеспечить плавное и приятное путешествие для каждого дальнобойщика.
Вам не терпится прокатиться по дорогам Арканзаса в American Truck Simulator? Добавьте дополнение в свой список желаний Steam! Не забудьте подписаться на наши каналы в социальных сетях (X / Twitter, Facebook, Instagram), чтобы не пропустить ни одной новости об этом дополнении или других проектах, над которыми мы работаем. До следующего раза, увидимся в дороге!