Новые скриншоты из будущего DLC Британская Колумбия для American Truck Simulator - города

Британская Колумбия славится одними из самых захватывающих пейзажей Канады, динамично развивающимися городами и отраслями промышленности, обеспечивающими бесперебойное функционирование провинции. Сегодня разработчики провели виртуальную экскурсию по нескольким городам и поселкам, которые появятся в грядущем дополнении British Columbia для American Truck Simulator.

Гранд-Форкс

Расположенный в живописном регионе Баундари-Кантри, Гранд-Форкс находится в месте слияния рек Кеттл и Грэнби. Окруженный холмами, сельскохозяйственными угодьями и лесами, этот гостеприимный городок является важным сельскохозяйственным и транспортным центром на юге Британской Колумбии.

Проезжая через город, вы обнаружите очаровательный центр, а также местные предприятия, поддерживающие экономику региона. Водители грузовиков могут найти работу на местной лесопилке и заводе строительных материалов, а те, кто осматривает город, могут заметить историческую галерею, расположенную недалеко от центра. Независимо от того, перевозите ли вы груз или проезжаете мимо в более длительной поездке, Гранд-Форкс предлагает спокойную остановку с множеством живописных видов по пути.

Крестон

Расположенный в плодородной долине недалеко от границы с Соединенными Штатами, Крестон хорошо известен по всей Британской Колумбии своим богатым сельскохозяйственным наследием. Окруженный горами и открытыми сельскохозяйственными угодьями, этот живописный городок предлагает водителям поистине незабываемые виды.

Команда воссоздала ключевые достопримечательности и неповторимую атмосферу района, позволяя игрокам лично ощутить очарование этого городка в долине. Проезжая через Крестон, обращайте внимание на узнаваемые места, включая местный театр, библиотеку, туристический центр и пресвитерианскую церковь. Водители грузовиков также могут найти множество возможностей для перевозки грузов, связанных с сельскохозяйственной экономикой региона: доставка грузов на фермы, винодельню и завод по производству напитков делают Крестон важным пунктом назначения для тех, кто путешествует по юго-восточной Британской Колумбии.

Спарвуд

У подножия Канадских Скалистых гор расположен Спарвуд, город, тесно связанный с горнодобывающей промышленностью Британской Колумбии. Окруженный суровыми горными пейзажами, Спарвуд, пожалуй, наиболее известен своим богатым наследием угольной промышленности и впечатляющими промышленными предприятиями.

Водители, проезжающие через этот район, увидят живописные пейзажи, крутые горные склоны и крупные промышленные предприятия, сосредоточенные вокруг местной угольной шахты. Обратите внимание на некоторые узнаваемые достопримечательности Спарвуда, включая туристический центр, библиотеку и знаменитый самый большой в мире грузовик с тандемной осью, гордо выставленный рядом с шоссе. Это зрелище трудно пропустить и оно было тщательно воссоздано командой картографов.

Инвермир

Расположенный на берегу озера Уиндермир, Инвермир предлагает освежающую смену темпа жизни среди высоких вершин долины реки Колумбия. Популярный как среди местных жителей, так и среди туристов, этот горный городок сочетает в себе прекрасные пейзажи и гостеприимную атмосферу небольшого городка.

Путешествуя по этому району, вы увидите потрясающие виды близлежащих озер, лесов и горных хребтов. Хотя туризм играет значительную роль в регионе, водители грузовиков также найдут здесь важные связи с местными предприятиями, которые обеспечивают долину товарами круглый год. Водители, знакомые с этим районом, могут даже узнать культовый ресторан Steak & Schnitzel Haus, точно воссозданный в городском пейзаже.

Голден

Расположенный между несколькими крупными горными хребтами, Голден служит важными воротами во внутренние районы Британской Колумбии. Его стратегическое расположение на протяжении десятилетий делало его ключевым транспортным узлом, соединяющим населенные пункты через одни из самых впечатляющих ландшафтов Канады.

Игроков ждут извилистые горные дороги, впечатляющие мосты и уникальная география, окружающая город. Расположение Голдена вдоль основных транспортных магистралей гарантирует бесперебойную доставку грузов в этот оживленный горный поселок, включая работы, связанные с местной железнодорожной станцией. Не забудьте также обратить внимание на туристический центр города, когда будете проезжать мимо.

Принстон

Расположенный на пересечении нескольких автомагистралей, Принстон долгое время служил важной остановкой для путешественников и дальнобойщиков, пересекающих южную часть Британской Колумбии. Богатый историей и окруженный лесами, реками и холмами, город сохраняет большую часть своего классического приграничного характера.

Проезжая через Принстон, вы откроете для себя сочетание исторического очарования и современной промышленности. Местные предприятия и ресурсодобывающие отрасли предоставляют ценные рабочие места, в том числе для доставки продукции на лесопилку и расположенные неподалеку медедобывающие предприятия. Обязательно полюбуйтесь окружающими пейзажами, продолжая свое путешествие по региону.

Кэмпбелл-Ривер

Расположенный на восточном побережье острова Ванкувер, Кэмпбелл-Ривер известен как один из ведущих прибрежных городов Британской Колумбии. Окруженный лесами и водами пролива Дискавери, он играет важную роль в лесной, рыболовной и транспортной отраслях провинции.

Водители грузовиков, прибывающие в Кэмпбелл-Ривер, ощутят уникальную прибрежную атмосферу, непохожую ни на одно другое место в регионе. От оживленных промышленных зон до живописных видов на набережную, город предлагает незабываемое место для тех, кто осуществляет доставку грузов по всему острову Ванкувер. Водители также могут обслуживать местную пристань для яхт, важную часть связи Кэмпбелл-Ривер с окружающими водными путями. Окружающие ландшафты и промышленность предоставляют множество причин возвращаться сюда снова и снова.

Это лишь некоторые из многих городов и населенных пунктов, которые вы сможете открыть для себя по всей Британской Колумбии. Разработчики усердно работают над тем, чтобы запечатлеть уникальный характер, промышленность и ландшафты, которые делают эту провинцию таким привлекательным местом для водителей грузовиков.