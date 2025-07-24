Новые скриншоты из будущего DLC Ford для American Truck Simulator

Мы переключаем передачи! Сегодня мы рады представить наше запланированное дополнение к предстоящему модулю Road Trip в American Truck Simulator, представляющее Ford Car Pack!

Для тех, кто, возможно, пропустил наш предыдущий анонс, сообщаем, что Road Trip - это совершенно новое дополнение к ATS, которое предлагает более динамичный способ знакомства с игровым миром, выходящий за рамки традиционных грузоперевозок. Этот новый игровой модуль позволяет игрокам сесть за руль различных транспортных средств, расширяя возможности ATS и оставаясь верными духу открытых дорог.

В коллекции Ford Car Pack представлены одни из самых культовых автомобилей, когда-либо украшавших американские дороги. Игроки смогут сесть за руль культового Mustang 1967 года выпуска, универсального F-150 2023 года выпуска, современного Bronco 2023 года выпуска и легендарного Ford Crown Victoria 1998-2012 годов выпуска - от легендарного пони-кара до современных рабочих лошадок и пикапов.

Однако, пожалуйста, обратите внимание, что мы все еще дорабатываем конкретные детали для каждого автомобиля, включая конфигурацию двигателя и варианты отделки салона, которые мы планируем подтвердить и поделиться с вами позже

С окончательным выпуском дополнения Ford Pack и любого другого транспортного средства Road Trip игрокам станет доступен игровой модуль Road Trip. Это означает, что обладание этим или любым другим будущим дополнением Road Trip откроет доступ к новому захватывающему игровому процессу. Это важный шаг вперед для ATS, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как вы будете осваивать дороги на этих легендарных аттракционах.

Мы невероятно благодарны Ford за доверие и сотрудничество. Их поддержка позволила нам достоверно воссоздать некоторые из их самых культовых автомобилей в American Truck Simulator, и мы гордимся тем, что они стали частью нашего нового захватывающего путешествия.

Думаете, вы готовы отправиться в путь в истинно фордовском стиле? Обязательно добавьте набор автомобилей Ford для American Truck Simulator в свой список желаний Steam уже сегодня!