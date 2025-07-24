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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.8 3 446 оценок

Новые скриншоты из будущего DLC Ford для American Truck Simulator

AЛЕNA AЛЕNA

Мы переключаем передачи! Сегодня мы рады представить наше запланированное дополнение к предстоящему модулю Road Trip в American Truck Simulator, представляющее Ford Car Pack!

Для тех, кто, возможно, пропустил наш предыдущий анонс, сообщаем, что Road Trip - это совершенно новое дополнение к ATS, которое предлагает более динамичный способ знакомства с игровым миром, выходящий за рамки традиционных грузоперевозок. Этот новый игровой модуль позволяет игрокам сесть за руль различных транспортных средств, расширяя возможности ATS и оставаясь верными духу открытых дорог.

В коллекции Ford Car Pack представлены одни из самых культовых автомобилей, когда-либо украшавших американские дороги. Игроки смогут сесть за руль культового Mustang 1967 года выпуска, универсального F-150 2023 года выпуска, современного Bronco 2023 года выпуска и легендарного Ford Crown Victoria 1998-2012 годов выпуска - от легендарного пони-кара до современных рабочих лошадок и пикапов.

Однако, пожалуйста, обратите внимание, что мы все еще дорабатываем конкретные детали для каждого автомобиля, включая конфигурацию двигателя и варианты отделки салона, которые мы планируем подтвердить и поделиться с вами позже

С окончательным выпуском дополнения Ford Pack и любого другого транспортного средства Road Trip игрокам станет доступен игровой модуль Road Trip. Это означает, что обладание этим или любым другим будущим дополнением Road Trip откроет доступ к новому захватывающему игровому процессу. Это важный шаг вперед для ATS, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как вы будете осваивать дороги на этих легендарных аттракционах.

Мы невероятно благодарны Ford за доверие и сотрудничество. Их поддержка позволила нам достоверно воссоздать некоторые из их самых культовых автомобилей в American Truck Simulator, и мы гордимся тем, что они стали частью нашего нового захватывающего путешествия.

Думаете, вы готовы отправиться в путь в истинно фордовском стиле? Обязательно добавьте набор автомобилей Ford для American Truck Simulator в свой список желаний Steam уже сегодня!

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
kotasha

Как бы не было бы платным длц, грузовики идут как бесплатно всегда а тут, могут сказать плати за 4 авто лол.

Виталий Лобастов

платным и будет. Как и автобусы для евротрака

kotasha Виталий Лобастов

Похоже платное (0

Ford Car Pack» для American Truck Simulator не будет бесплатным: это отдельный платный DLC.
– Как видно из официального обсуждения на форуме SCS Software, «Road Trip» будет реализован через наборы транспортных средств от разных производителей, которые будут продаваться по «очень разумной» цене, каждый в виде отдельного пакета DLC
– На новостном сайте Traxion отмечается, что «Ford Car Pack» уже можно добавить в список желаемого (wishlist) в Steam, причём это именно DLC, а не бесплатное обновление; дата релиза и стоимость пакета будут объявлены ближе к выходу
Таким образом, чтобы получить доступ к автомобилям Ford (‘67 Mustang, ’23 F‑150, ’23 Bronco и Crown Victoria 1998–2012), придётся отдельно приобрести соответствующий пакет DLC.
SpicyYusei

Вот тебе и "Truck Simulator"... Я был бы совсем не против появления в игре пикапов с седлом, но описанное как то странно вписывается - лучше бы графику/физику обновили вместо этого, кажется.

Az_Az

Графику и физику, а ещё проработанный ии ботов и систему штрафов придется бесплатно вводить, а это длс продать за деньги можно ))

Ни чего личного, только бизнес )