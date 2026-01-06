Новые скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - Блумингтон

Продолжая путешествие по штату Иллинойс в рамках подготовки к выходу дополнения Иллинойс для American Truck Simulator, разработчики представляют Блумингтон, сердце центрального Иллинойса. Этот оживленный город сочетает в себе промышленность Среднего Запада с современным образом жизни и дизайнеры карты усердно работали над тем, чтобы передать его атмосферу, достопримечательности и возможности для грузоперевозок.

Блумингтон играет важную роль в экономике Иллинойса и это отражается в местах, которые вы встретите в своих путешествиях по этому региону. Одним из самых примечательных депо является Bloomington Farm Center, представляющий собой отражение глубоких сельскохозяйственных корней региона. Окруженный широкими дорогами и открытыми ландшафтами, это место идеально подходит для симулятора грузоперевозок, предлагая пространство для больших грузовиков и множество аутентичных деталей.

Вы также проедете мимо штаб-квартиры Bloomington Farm Insurance, заметной достопримечательности на городском горизонте. Разработчики уделили пристальное внимание архитектуре и окружающим улицам, чтобы убедиться, что здание выглядит узнаваемым и органично вписывается в мир, помогая оживить деловой район Блумингтона.

Проезжая по городу, вы также заметите узнаваемый отель Bloomington, что добавляет реализма городской среде. Неподалеку расположены виллы Bloomington Villas, представляющие собой местные жилые районы, что придает городу более обжитый и аутентичный вид по мере вашего передвижения по городу.

Одной из достопримечательностей, которая действительно выделяется, является водонапорная башня Блумингтона. Видимая издалека, она служит отличным визуальным ориентиром при приближении к городу или при выезде из него. Такие достопримечательности помогают сделать каждое место запоминающимся и уникальным во время вашего путешествия.

Как всегда, всё, что вы видите, находится в процессе разработки и может измениться. Цель разработчиков - сделать так, чтобы Блумингтон казался аутентичным, правдоподобным и приятным для поездок по нему, независимо от того, доставляете ли вы грузы, проезжаете мимо во время дальнего следования или просто исследуете дороги Иллинойса.