Новые скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - Чикаго

Чикаго, город, который никогда не останавливается, наиболее известный своим культовым силуэтом, хот-догами и исторической архитектурой. Сегодня разработчики показали Город ветров и его уникальную дорожную сеть, которые появятся в грядущем DLC Иллинойс для American Truck Simulator, релиз которого состоится 14 мая.

Как вы можете себе представить, воссоздание города такого размера и масштаба в ATS - задача не из легких. Необходимо было учесть множество деталей, представить различные отрасли промышленности и соединить многочисленные дорожные сети, что создавало немало трудностей.

Одна из самых впечатляющих визуальных особенностей, которую заметят игроки - это панорама Чикаго. Это самая большая панорама в игре на сегодняшний день. Разработчики постарались сделать панораму максимально точной с точки зрения масштаба, пространства и оптимизации. Тот факт, что вы можете проехать прямо в неё, просто невероятен и разработчики очень рады, что им это удалось.



Что касается передвижения по самому городу, игроки смогут проехать по ключевым районам центра, включая знаменитый Чикагский Луп, части Стритервилля и ближний Юг. Эти районы были воссозданы с вниманием к деталям. Хотя некоторые районы, такие как Navy Pier, представлены в масштабе игры, они остаются узнаваемыми и верными своему реальному прототипу. Кроме того, такие знаковые маршруты, как Lake Shore Drive, предлагают потрясающие виды на озеро Мичиган и городскую панораму.

Как вы можете себе представить, для многих жителей города автомобиль - не самый быстрый и доступный способ передвижения. Для многих чикагское метро, система скоростного общественного транспорта города, является частью ежедневных поездок и разработчики просто не могли не включить его в реконструкцию. В комплекте с совершенно новой моделью поезда, созданной командой разработчиков транспортных средств, этот культовый вид общественного транспорта пересекает город, используя надземные, подземные и наземные линии. Его характерные стальные надземные конструкции, построенные еще в 1892 году, являются определяющей чертой улиц Чикаго.

Однако за внешней простотой скрывается нечто большее. Команда также воссоздала Нижний Уокер-драйв, культовую трехуровневую подземную систему дорог в Чикаго, проходящую под центром города и помогающую разгрузить транспортный поток. Завершенная в 1926 году, она служит быстрой, часто запутанной магистралью и ключевой транспортной артерией города.

Такой большой город не смог бы функционировать без водителей грузовиков и Чикаго предлагает широкий спектр отраслей и возможностей для доставки. Одним из примечательных мест является международный аэропорт О'Хара, шестой по загруженности аэропорт в мире, обслуживающий более 850 000 рейсов в год. Здесь игроки могут заниматься доставкой грузов внутри аэропорта и его грузовыми операциями, включая транспортировку товаров на грузовой склад и обратно, разгрузку на специализированном топливном складе и даже доставку непосредственно на специализированный крупногабаритный грузовой самолет.

Помимо аэропорта, в Чикаго есть множество других складов, включая большой интермодальный терминал, а также такие места, как автомобильный завод и склад для экспорта автомобилей на заказ. Игроки также могут доставлять грузы на строительную площадку, расположенную рядом с мостом Франклина Делано Рузвельта вдоль Лейк-Шор-Драйв. Другие места доставки включают пристань для яхт, предприятие по переработке пищевых продуктов, сервисный центр по обслуживанию тяжелой техники и предприятие по производству химических масел. Некоторые из самых уникальных доставок могут даже привести игроков под землю, например, специально построенный склад Undercity на Нижней Уокер-Драйв и склад Wallbert, расположенный еще глубже под городом.

Одна из отраслей, которую нельзя было обойти вниманием - это культовый карьер Торнтон, один из крупнейших и наиболее узнаваемых карьеров в регионе. Этот огромный, специально построенный склад является как выдающимся местом для игроков, ищущих работу, так и сам по себе как достопримечательность. Учитывая, что его реальный аналог занимает огромную территорию, команда усердно работала над тем, чтобы передать то же ощущение масштаба и глубины в виртуальной реконструкции. Независимо от того, перевозите ли вы тяжелые материалы и оборудование на территорию или с нее или просто проезжаете мимо, обязательно уделите минутку, чтобы полюбоваться этим впечатляющим предприятием, расположенным к югу от Чикаго.

Конечно, ни один город не был бы полным без своих достопримечательностей. От возвышающихся небоскребов и исторических зданий до таких известных мест, как фонтан Букингем, аквариум Шедда, Музей Филда и стадион «Солджер Филд», здесь есть на что посмотреть. Также представлен пирс ВМС, где находятся Чикагский детский музей и колесо обозрения «Сентенниал». Любите мосты? Обязательно посетите мост Франклина Делано Рузвельта и мост Уильяма П. Фейхи - оба они впечатляют. И это только верхушка айсберга!

Как видите, в Чикаго есть что посмотреть, доставить и исследовать! Не забудьте добавить DLC Иллинойс в свой список желаний в Стим.