Новые скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - Эффингем

Встречайте Эффингем, совершенно новый город, который появится в грядущем дополнении Иллинойс для American Truck Simulator! Расположенный в самом сердце штата Иллинойс, Эффингем является важным перекрестком как для путешественников, так и для дальнобойщиков и разработчики усердно работали над тем, чтобы передать его характер, достопримечательности и атмосферу для ваших виртуальных путешествий.

Эффингем, известный как «Перекресток возможностей», расположен на пересечении крупных автомагистралей, что делает его естественной и запоминающейся остановкой на ваших маршрутах доставки. При въезде в город невозможно не заметить одну достопримечательность: знаменитый Эффингемский крест, возвышающийся рядом с шоссе. Точно воссозданный дизайнерами карт, этот культовый объект служит ярким визуальным ориентиром для водителей, проезжающих через этот район.

Прогуливаясь по улицам города, вы обнаружите множество деталей, которые оживляют Эффингем. Местная церковь отражает прочные связи города с местным сообществом, а клиника символизирует жизненно важные службы, обеспечивающие функционирование города днем ​​и ночью. Любители истории также найдут здесь музей, добавляющий культурной глубины и атмосферы этому месту на Среднем Западе.

Независимо от того, перевозите ли вы грузы по Иллинойсу или просто наслаждаетесь пейзажами из кабины, Эффингем предлагает сочетание узнаваемых достопримечательностей и подлинного очарования маленького городка. Это еще один шаг к цели - сделать DLC Иллинойс живым, захватывающим и максимально приближенным к реальным местам, которые его вдохновили.