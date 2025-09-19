Новые скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - Молин

Сегодня разработчики познакомят вас с одним из ключевых городов, представленных в предстоящем дополнении Иллинойс для American Truck Simulator. Расположенный на берегах могучей реки Миссисипи, Молин - это место, где сочетаются промышленность, история и живописная природа. Давайте посмотрим, что происходит в Молине!

Основанный в середине XIX века, Молин быстро рос благодаря своему расположению вдоль реки, которая обеспечивала транспорт и электроэнергию для раннего производства. Со временем город стал важной частью региона «Четыре города». Сегодня он остаётся динамично развивающимся сообществом, сочетающим свою историю с современной ролью, которую он играет на Среднем Западе.



Как некоторые, возможно, знают, в Молине находится один из крупнейших в мире заводов по производству сельскохозяйственной техники, сыгравший ключевую роль в развитии города. В игре это представлено складом комбайнов – крупным центром, где игроки могут получать и доставлять заказы, связанные с сельскохозяйственным оборудованием. Присутствие компании сформировало регион с множеством заводов и предприятий, сделав эту достопримечательность неотъемлемой частью экономики города и игрового образа.

В Молине также есть ряд достопримечательностей и интересных мест, которые придают ему особый колорит. Одной из них является мост Мост 485, изначально построенный как испытательный полигон для компании Montgomery Elevator Company. Его характерная башня когда-то использовалась для испытаний высокоскоростных лифтов и до сих пор остаётся узнаваемым элементом набережной города.



Водители также смогут увидеть кампус Университета Западного Иллинойса «Четыре города», занимающий здание бывшего технического центра, расположенного прямо у небольшой дороги, идущей параллельно реке Миссисипи и, что неудивительно, называемой Ривер Драйв.

Говоря о реках, разработчики также включили участок Великой речной дороги, официально признанной всеамериканской дорогой, известной своей культурной и живописной значимостью. Включение этого маршрута в игру позволило подчеркнуть национальное значение дороги вдоль реки Миссисипи, обладающей уникальными особенностями и историей.



С культурной и исторической точки зрения, в игровой реконструкции Молина вы также найдете две примечательные церкви. Одна из них, бывший собор Шотландского обряда, с тех пор была преобразована в местный театр, что отражает меняющуюся самобытность города и использование его исторической архитектуры местным сообществом.

Введение Молина в игру «было похоже на интересную головоломку», - рассказывает Квинтен, один из дизайнеров карт. Учитывая, что Давенпорт, штат Айова, находится прямо через реку, нужно было тщательно масштабировать и адаптировать город, чтобы он ощущался связанным, но при этом самостоятельным. Основное внимание уделялось особенностям Молина: его промышленному наследию, характеру набережной и узнаваемым достопримечательностям - не создавая конфликтов и не перегружая территорию.

Если вам понравилось увиденное, не забудьте добавить Иллинойс в свой список желаний Steam.