Новые скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - Пеория

Добро пожаловать в Пеорию! Сегодня разработчики поделились впечатлениями от этого уникального города, который появится в предстоящем дополнении Иллинойс для American Truck Simulator!

Расположенный на берегах реки Иллинойс, Пеория является восьмым по численности населения городом штата и известен своим богатым наследием, уникальным горизонтом и связями со всем Средним Западом. Промышленность также играет важную роль в самобытности Пеории.



Город издавна ассоциируется с одним из ведущих мировых производителей строительного и горнодобывающего оборудования, чья штаб-квартира когда-то располагалась именно здесь. Это наследие до сих пор ощущается благодаря наличию множества складов, предприятий и даже туристического центра, ставшего популярной местной достопримечательностью. В American Truck Simulator игроки смогут осуществлять поставки на различные промышленные склады, расположенные по всему региону, что отражает сохраняющуюся значимость Пеории как центра тяжёлого оборудования и производства.

Связь Пеории с рекой Иллинойс глубока, начиная с первых дней существования города как торгового поста и до его современной роли в логистике. Игровая версия города включает в себя речной порт, позволяющий игрокам лично познакомиться с этой важной частью местной промышленности. Благодаря потрясающим видам на набережную, река также дарит одни из самых запоминающихся моментов вождения в Пеории.



Хотя большая часть центра Пеории находится за пределами масштаба карты, несколько примечательных достопримечательностей были воссозданы в игре. К ним относятся больницы, мосты и самобытный комплекс Twin Towers Place, который, хотя и является преимущественно жилым, образует узнаваемую часть городского горизонта. Вместе они помогают передать дух Пеории даже издалека.

Что касается дорожной сети, водителям в первую очередь придется передвигаться по межштатной автомагистрали 74, которая соединяет Пеорию с Блумингтоном и далее, а также по шоссе US Route 24. Оба маршрута являются важными связующими звеньями для дальнобойщиков, проезжающих через центральный Иллинойс и гарантируют, что Пеория останется ключевым пунктом остановки в вашем путешествии по штату.