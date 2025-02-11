Новые скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - Первое знакомство

Мы очень рады показать, что мы начали работать над другим государством США для американского симулятора грузовиков. В настоящее время у нас есть четыре расширения карты в разработке, поэтому к Миссури, Айове и Луизиане теперь присоединятся ...

Иллинойс для американского симулятора грузовиков!

Добро пожаловать в прекрасное государство прерии! Иллинойс демонстрирует лучшее из того, что может предложить США. Запрыгивайте в свою буровую установку, попасть в легендарный маршрут 66 и путешествия по Спрингфилду, исторической столице штата, в Чикаго, один из самых знаковых городов Среднего Запада.

Путешествие вдоль могущественной реки Миссисипи, которая определяет западную границу штата. Откройте для себя очаровательные речные города, классические пароходы и живописные виноградники, усеяющие пейзаж. В южной части Иллинойса испытайте смесь городов, пышных сельхозугодий и странных маленьких городов. Тем временем северо-восточный регион является шумным центром городской и пригородной жизни, навязываемом Чикаго, третьим по величине городом страны, расположенным на берегу озера Мичиган.

Иллинойс - это не только свои живописные пейзажи, вы также можете быть уверены, что вас не будет в ожидании работы. Государство занимает среди лидеров страны в области экспорта, сельскохозяйственного производства и производства, поскольку оно находится в старом промышленном поясе и плодородном сельскохозяйственном сердце страны. Чикаго служит национальным железнодорожным центром, его международный аэропорт О'Хара является одним из самых оживленных в мире, а шоссе и водные пути штата всегда заняты движением.

Мы не можем дождаться, когда вы изучите все, что может предложить DLC в Иллинойсе для American Truck Simulator. Добавьте эту карту расширение в свой список пожеланий Steam и приготовьтесь к незабываемому приключению! Мы также очень ценили бы это, если бы вы могли подписаться на нашу новостную рассылку, чтобы оставаться в курсе, даже если вы не сможете проверить блог или наши социальные сети. До следующего раза, продолжай в том же духе.