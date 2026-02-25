Новые скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - поселения

Свежие новости из штата Иллинойс! Сегодня разработчики показали, как продвигается работа над дополнением Иллинойс для American Truck Simulator, продемонстрировав несколько поселений, которые вы обнаружите в этом штате.

Помимо крупных городов, куда и откуда вы часто будете доставлять грузы, по дороге вы также встретите эти небольшие городки. Разработчики карт создают в общей сложности 11 населенных пунктов для Иллинойса и сегодня вы увидите некоторые из них.

Монмут

Монмут - один из первых городов, которые вы обнаружите, проезжая из Айовы в Иллинойс. Он расположен недалеко от границы штата на западе Иллинойса, к северо-западу от Пеории. Основанный в 1831 году, он является административным центром округа Уоррен. Местная экономика основана на сельском хозяйстве и город известен тем, что ежегодно проводит фестивали кленового сиропа и говядины, посвященные его сельскому наследию. В игре Монмут легко узнать благодаря его красивым историческим достопримечательностям, включая здание суда округа Уоррен и городскую ратушу Монмута.

Макомб

Продолжая движение на юг по шоссе 67, вы прибудете в Макомб, административный центр округа Макдоноу, основанный в 1829 году. Город, пожалуй, наиболее известен своей игрой «Макомбополи», самой большой в мире игрой такого рода, с гигантскими игровыми фишками, выставленными на лужайке перед зданием суда округа Макдоноу. Эта инсталляция отдает дань уважения классической настольной игре, созданной одним из жителей города. Чтобы отразить этот уникальный фрагмент местной истории, на карту включена реконструкция здания суда, а также одна из статуй, увековечивающих эту связь.

Эль-Пасо

На пересечении межштатной автомагистрали 39 и шоссе 24 расположен небольшой городок Эль-Пасо, в котором проживает чуть более 2000 человек. В прошлом Эль-Пасо был важным железнодорожным узлом. Его местный грузовой вокзал приобрел историческое значение и после упадка железнодорожного транспорта был внесен в Национальный реестр исторических мест. В последующие годы вокзал был преобразован в центр архиепископа, который теперь является отличительной местной достопримечательностью, воссозданной и в игре.

Ченоа

Ченоа, расположенный в округе Маклин - один из городов вдоль исторической трассы Route 66. В знак признания этой культовой автомагистрали в игре представлена ​​придорожная достопримечательность, вдохновленная ее реальным аналогом в Ченоа, отдающая дань уважения легендарному маршруту. Дальше по дороге вы также увидите небольшой исторический красный деревянный домик, который сегодня функционирует как сувенирный магазин.

Гилман

Продолжая движение по шоссе 24 от Ченоа, вы прибудете в город Гилман. Расположенный на пересечении межштатной автомагистрали 57, шоссе 24 и шоссе 45, он получил прозвище Город перекрестков, что также отражено на его приветственном знаке в реальном мире и в игре.

Бирдстаун

В западной части штата расположен город Бирдстаун, исторически известный как Красавица изгиба из-за своего выгодного расположения на изгибе реки Иллинойс. Характерное название города происходит от его основателя, Томаса Бирда, который поселился здесь в 1819 году, построив бревенчатую хижину на берегу реки, откуда торговал с местными индейцами и управлял паромной переправой.

Не забудьте добавить DLC Иллинойс в свой список желаний в Steam!