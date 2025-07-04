Новые скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - Quincy

Расположенный на берегу величественной реки Миссисипи город Куинси славится богатой историей, потрясающей архитектурой, ярким искусством и прекрасной природой. Давайте посмотрим, как он выглядит в нашем новом дополнении к карте Иллинойса для American Truck Simulator!

Административный центр округа Адамс расположен в западной части штата Прери, прямо на границе с Миссури. Куинси также называют городом-жемчужиной, и это неудивительно, ведь здесь есть прекрасные парки, живописная набережная, исторические кварталы с одними из самых потрясающих домов в стране и оживленный центр города.

Мы просто не могли обойти вниманием некоторые из этих замечательных зданий, найденных в Куинси, и решили сделать их достопримечательностями, воссоздав их таким образом, чтобы они точно представляли, как вы можете найти их в реальном мире. К ним относятся историческое здание лодочного клуба, потрясающая по архитектуре церковь в центре города, местный общественный центр, музей, пристань для яхт и водоочистное сооружение. Как упоминалось ранее, в городе есть несколько прекрасных парков, поэтому наша команда картографов позаботилась о том, чтобы включить парк Вашингтона в самый центр города.

И, конечно, мост Бэйвью и Мемориальный мост, перекинутые через реку Миссисипи и соединяющие город с Миссури, также были воссозданы. Рядом с этими мостами вы также можете увидеть скульптуру - небольшую деталь, которая привносит немного больше реализма в наше воссоздание Куинси.

Что касается отраслей, которые дальнобойщики могут найти в этом городе, то вам будет из чего выбрать, когда вы будете искать работу! Вы сможете доставлять товары в магазин товаров для дома, на строительную площадку автостоянки, в садовый центр, на завод по производству надстроек для пикапов и аналогичных транспортных средств, а также на зерновой элеватор. Вы также увидите два других хранилища, одно из которых совершенно новое и в настоящее время находится в разработке, специально для этого дополнения к карте. Мы пока не будем портить сюрприз, так что следите за обновлениями для будущих постов в блоге!

Если вам понравился предварительный просмотр дополнения Иллинойс, обязательно добавьте это дополнение к карте в свой список желаний Steam! Увидимся в дороге!