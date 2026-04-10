Новые скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - Спрингфилд

Сегодня разработчики SCS Software показали исторический город Спрингфилд, столицу штата Иллинойс, который будет представлен в предстоящем DLC Иллинойс для American Truck Simulator.

Спрингфилд, известный своим богатым наследием, прекрасной архитектурой и тесной связью с американской историей, предлагает уникальное сочетание прошлого и настоящего. Команды усердно работали над тем, чтобы запечатлеть суть этого культового города, оживив его улицы, достопримечательности и атмосферу, чтобы виртуальные дальнобойщики могли исследовать и наслаждаться ими.

Приближаясь к Спрингфилду, вы сразу заметите его характерный силуэт, выделяющийся внушительной башней отеля, возвышающейся над окружающими зданиями. Проезжая по центру города, вы встретите несколько важных учреждений, определяющих характер Спрингфилда. Историческое здание Старого Капитолия гордо напоминает о политическом наследии города, а расположенные неподалеку заведения, включая местный банк и окружное управление, дополняют его. Каждое из этих мест было тщательно воссоздано, чтобы отразить его реальный прототип, что добавляет аутентичности вашему путешествию.

Однако Спрингфилд - это не только правительство и история. Город также предлагает множество повседневных мест, которые оживляют его. Например, местная клиника, страховая компания или публичная библиотека - эти места добавляют глубины и реализма окружающей обстановке, благодаря чему ваши доставки ощущаются как часть живого, дышащего сообщества.

Любители железных дорог оценят включение в маршрут вокзала Union Station, важного транспортного узла, который добавляет городу еще один уровень активности. Проезжая мимо, вы можете увидеть поезда и объекты инфраструктуры, подчеркивающие роль Спрингфилда в региональной транспортной связности.

Конечно, посещение Спрингфилда было бы неполным без почтения к одной из самых значимых фигур в американской истории. Статуи и фрески с изображением Авраама Линкольна по всему городу - это дань уважения самому известному жителю города, предлагающая возможность для размышлений во время поездки по окрестностям.

Независимо от того, доставляете ли вы грузы на оживленные городские склады или просто проезжаете мимо, Спрингфилд обещает незабываемые впечатления, наполненные детально проработанными пейзажами и знаковыми достопримечательностями. Цель разработчиков - создать город, который ощущается аутентичным, захватывающим и доставляющим удовольствие при исследовании за рулем.