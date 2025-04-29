Новые скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - Стоянки для грузовиков

Только что появился первый предварительный просмотр предстоящего дополнения к карте Иллинойса для American Truck Simulator! Сегодня мы хотели бы показать вам несколько остановок для грузовиков, над которыми работали наши дизайнеры карт, так что давайте взглянем.

Стоянки для грузовиков являются неотъемлемой частью индустрии грузоперевозок и служат не только местом для дозаправки. Они предоставляют водителям-дальнобойщикам удобное место для того, чтобы передохнуть и выполнить обязательный период отдыха, необходимый после восьми часов в пути.

Все эти первые три стоянки для грузовиков расположены в непосредственной близости от города Блумингтон, прямо в центре штата Прери. Каждая из них создана по мотивам аналогов из реального мира, и наша картографическая команда старается воссоздать их с максимальной детализацией.

Один из них расположен рядом с автомагистралью I-55, где есть большая заправочная станция, парковка как для грузовиков, так и для личного транспорта и даже небольшая площадка для выгула собак! Другой находится на шоссе US-150, и хотя он не такой большой, здесь есть все, что вам может понадобиться в дороге, включая супермаркет и ресторан. Если вы поедете на северо-запад от Блумингтона, то сможете обнаружить третью парковку недалеко от города Пеория с большой площадкой для парковки грузовиков.

Двигаясь в северную часть Иллинойса, вы можете наткнуться на еще одну стоянку для грузовиков недалеко от города Рокфорд на шоссе I-39 - там вы наверняка найдете место для отдыха, так как здесь огромное количество парковочных мест для грузовиков.

Мы бы также не хотели упускать из виду юг штата Прери, поэтому, если вы путешествуете по шоссе Дуайта Д. Эйзенхауэра, обязательно заедьте на стоянку для грузовиков возле озера Ренд, так как вам наверняка захочется провести там некоторое время, чтобы полюбоваться окрестностями Иллинойса. Если вы поедете дальше на север по этой дороге, то найдете еще одну приятную остановку недалеко от города Эффингем.

Мы надеемся, что вам понравится пребывание в этом отеле в штате Прери! Просто помните, что это дополнение все еще находится на ранней стадии разработки, поэтому все, что вы увидите здесь, может быть изменено до выхода.

Если вы с нетерпением ждете возможности отправиться туда на грузовиках, обязательно добавьте это дополнение к карте в свой список желаний Steam! Увидимся в пути!