Новые скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - тракстопы

Разработчики из SCS Software поделились новой порцией скриншотов стоянок грузовиков и зон отдыха из грядущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator.

Первая остановка - город Рашвилл. Здесь вы найдёте множество небольших магазинчиков и местных предприятий, которые придают этому маленькому городку ещё больше очарования.

Ещё одно место предлагает уникальный вид на торговый центр, возвышающийся над шоссе I-90. Эта зона отдыха также обеспечивает удобный выезд на межштатную автомагистраль с обеих сторон, что позволяет быстро продолжить движение.

Двигаясь по трассе I-64, вы можете оказаться в небольшой, тихой зоне отдыха, окружённой открытыми полями. Это тихий уголок штата Прерий, где можно немного отдохнуть перед продолжением пути.

Неподалеку от Гилмана (также известного как «Город перекрёстков»), вдоль шоссе US-24, находится большая стоянка с несколькими местами для отдыха и дозаправки. Нужна ли вам короткая остановка или ночёвка - здесь есть всё необходимое для водителя.

Наконец, мы прибываем в Эффингем, где находится большая стоянка для грузовиков, окружённая торговыми центрами и моллами. Это идеальное место, чтобы пополнить запасы или немного отдохнуть перед новым путешествием.

Разработчики надеются, что эти превью дадут вам представление о том, что вас ждёт в Иллинойсе. Как всегда, помните, что DLC всё ещё находится в разработке и некоторые детали могут измениться до релиза.