Новые скриншоты из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator - Эмпория ©

Описанный как «самый красивый город в мире», Эмпория был основан в 1857 году. Сегодня он известен как «настоящий маленький город», расположенный на окраине Флинт-Хиллз в Канзасе. Разработчики решили немного рассказать о работе, проделанной по воссозданию промышленной части города в предстоящем дополнении Канзас для American Truck Simulator и о том, что водители могут там найти.

Не позволяйте атмосфере маленького городка обмануть вас: в этом городе довольно оживленная промышленная зона со складами, снабжающими местные предприятия, торговыми центрами для жителей, заправочными станциями, фабриками и даже пищевым заводом! В этой области вы не найдете недостатка в контрактах на поставку.

Однако, если вы просто проездом, почему бы не воспользоваться моментом, чтобы насладиться некоторыми достопримечательностями, которые можно найти в окрестностях Эмпории, в том числе знаком «Добро пожаловать», сделанным из местного кремня.

Другие достопримечательности включают общественное здание Клинта Бойера, подаренное местной легендой гонок Клинтом Бойером, чтобы предоставить жителям пространство для занятий, бесед и многого другого!

Поэтому независимо от того, проезжаете ли вы мимо или останавливаетесь, обязательно найдите минутку, чтобы полюбоваться тем, что может предложить город Эмпория.