Новые скриншоты из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator - город Хатчинсон ©

Одним из городов, которые предстоит исследовать в предстоящем дополнении Канзас для American Truck Simulator, станет Хатчинсон. Этот город - настоящая скрытая жемчужина с богатой историей и улицами, которые когда-то процветали благодаря добыче соли.

Хатчинсон ведет свою историю с конца 19 века, когда он был основан в 1871 году. Рост города был тесно связан с расширением железной дороги, поскольку он стал стратегическим железнодорожным узлом для ряда важных компаний. Это транспортное сообщение облегчило перемещение людей, товаров и сельскохозяйственной продукции в регион и из него, что способствовало раннему процветанию Хатчинсона.

Одним из решающих моментов в истории Хатчинсона стало открытие обширных подземных залежей соли в конце 19 века. Это открытие привело к созданию процветающей соляной промышленности, за что город получил прозвище «Соляной город». Соляные шахты стали важным экономическим фактором для этого региона и с годами Хатчинсон превратился в разнообразный и динамичный город, сочетающий свое сельскохозяйственное наследие с современными достопримечательностями.

Одной из таких современных достопримечательностей являются крупнейшие элеваторы в мире. Эти массивные сооружения играют решающую роль в сельскохозяйственной отрасли региона, поскольку используются для хранения и распределения зерна, особенно пшеницы и кукурузы. И, что самое важное, внутриигровой Хатчинсон может похвастаться самым большим в мире элеватором - знаковой достопримечательностью, которую нельзя пропустить. Возвышаясь над ландшафтом, это зрелище стоит увидеть, когда вы везете свой груз через этот город.