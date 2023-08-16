Новые скриншоты из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator - Колби и Хейс ©

Сегодня разработчики представляют сразу два города из Канзаса, расширения карты для American Truck Simulator, которое находится в разработке! От местных предприятий до достопримечательностей - давайте углубимся в то, что эти районы могут предложить водителям грузовиков.

Колби

Между Высокими равнинами, где горизонт простирается настолько далеко, насколько может видеть глаз, расположен город Колби. Основанный в 1884 году, он превратился в прогрессивный сельскохозяйственный поселок, в котором преобладают фермерские хозяйства. От ферм до машиностроения и аукционов по продаже скота, у водителей, ищущих работу, нет недостатка в заказах!

Если поля не для вас, вы также найдете поблизости супермаркет и автосалон и пока вы в городе, почему бы не уделить минутку, чтобы полюбоваться достопримечательностями! Рядом с городской чертой вы найдете центр для посетителей, также известный как «Зерновой бункер» благодаря своему уникальному дизайну, в котором традиционный канзасский известняк сочетается с настоящим зерновым бункером.

Оттуда вы увидите другие выдающиеся достопримечательности, такие как здание суда округа Томас, Первая пресвитерианская церковь, Мемориальная библиотека пионеров и торговый центр Colby.

Хейс

Добро пожаловать в Хейс, город, в котором можно найти историю, образование и природную красоту! Расположенный среди холмистых равнин штата Подсолнух, Хейс приглашает вас исследовать захватывающую смесь прошлого и настоящего.

Основанный в 1867 году как южная ветка Union Pacific Railroad, он превратился в шумный город с множеством местных предприятий. Во время вашего визита в American Truck Simulator вы можете найти работу на аккумуляторном заводе, местные городские работы, дилеров легковых и грузовых автомобилей, мебельный магазин и супермаркет. На окраине города вы также найдете металлобазу, нефтесервис и животноводческую ферму.

Если вам доведется оказаться в Хейсе на время простоя, почему бы не осмотреть местные архитектурные памятники и достопримечательности? Здесь вы можете найти кинотеатр с художественной росписью, статуи некоторых личностей Хейса, пост 9076 ветеранов иностранных войн Хейса, публичную библиотеку Хейса и многое другое.

Независимо от того, какой город вы решите посетить первым, история и промышленность ждут вас в дороге!