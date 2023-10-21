Новые скриншоты из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator - остановки для отдыха и стоянки грузовиков

Сегодня разработчики предлагают взглянуть на остановки для отдыха, которые вы найдете разбросанными по всему штату Подсолнух.

Проезжая по Канзасу, дальнобойщики открывают для себя другой вид остановки для отдыха - перерыв, выходящий за рамки обычного. Когда грузовик заезжает на остановку, это похоже на попадание в картину. Золотые пшеничные поля, простираясь настолько далеко, насколько хватает глаз, мягко колышутся на ветру. Небо над головой огромное, меняющее цвета в течение дня. Стоянка грузовиков - это крошечный кусочек этого огромного пейзажа, пауза, в которой грандиозное зрелище природы занимает центральное место.

Когда водитель готовится снова отправиться в путь, он несет с собой кусочек Канзаса. Остановка для отдыха становится больше, чем просто паузой в путешествии; это напоминание о том, что дорога, со всеми ее трудностями и победами - это общий опыт, который объединяет путешественников.

В качестве дополнительного удовольствия разработчики предлагают взглянуть на интересные дороги и перекрестки, в частности на уникальную кольцевую развязку в Хейсе или расходящийся ромб в Джанкшен-Сити. Кроме того, следите за улучшенными навигационными знаками, которые можно встретить во время путешествий по Канзасу.