на главную
об игре
American Truck Simulator 02.02.2016
8.6 2 016 оценок

Новые скриншоты из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator - остановки для отдыха и стоянки грузовиков

Genotip71
Новости

Сегодня разработчики предлагают взглянуть на остановки для отдыха, которые вы найдете разбросанными по всему штату Подсолнух.

Проезжая по Канзасу, дальнобойщики открывают для себя другой вид остановки для отдыха - перерыв, выходящий за рамки обычного. Когда грузовик заезжает на остановку, это похоже на попадание в картину. Золотые пшеничные поля, простираясь настолько далеко, насколько хватает глаз, мягко колышутся на ветру. Небо над головой огромное, меняющее цвета в течение дня. Стоянка грузовиков - это крошечный кусочек этого огромного пейзажа, пауза, в которой грандиозное зрелище природы занимает центральное место.

Когда водитель готовится снова отправиться в путь, он несет с собой кусочек Канзаса. Остановка для отдыха становится больше, чем просто паузой в путешествии; это напоминание о том, что дорога, со всеми ее трудностями и победами - это общий опыт, который объединяет путешественников.

В качестве дополнительного удовольствия разработчики предлагают взглянуть на интересные дороги и перекрестки, в частности на уникальную кольцевую развязку в Хейсе или расходящийся ромб в Джанкшен-Сити. Кроме того, следите за улучшенными навигационными знаками, которые можно встретить во время путешествий по Канзасу.

2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий