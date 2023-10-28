Новые скриншоты из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator - сельское хозяйство

Сельскохозяйственная отрасль в американском штате Канзас имеет большое значение! Круглый год фермеры выращивают множество различных культур, таких как пшеница, кукуруза и соевые бобы, а также разводят скот. Сегодня разработчики показали, как эта важная отрасль представлена в предстоящем DLC Канзас для American Truck Simulator.

Средний Запад известен своим обильным и разнообразным сельскохозяйственным производством. Его плодородные земли и воды создают идеальные условия для выращивания различных культур. Сегодня Канзас является ведущим производителем пшеницы в стране. Выращивается несколько видов пшеницы, но штат наиболее известен своей твердой красной озимой пшеницей. Благодаря высокому содержанию белка и глютена он идеально подходит для использования в пищевой промышленности, особенно в пекарнях. Ты ел сегодня на завтрак хлеб? Есть шанс, что он было испечен из канзасской пшеницы! Неудивительно, что некоторые часто называют Канзас «житницей мира».

Конечно, разработчики не могли обойтись без воссоздания точного представления этой крупной отрасли в предстоящем DLC. В Канзасе водители смогут доставлять товары на новые фермы, созданные с использованием образцов реальных ферм, расположенных по всему штату. Однако это еще не все!

Зерновые элеваторы - еще один важный элемент экономической цепочки. Благодаря своему неповторимому внешнему виду и большой высоте они являются одной из поистине самобытных икон ландшафта Канзаса. Картографические команды уделили особое внимание расположению этих бункеров и разместили их там, где их можно найти в реальной жизни.

Но что происходит со всеми этими культурами после их обработки? Конечно же, их отправляют на один из многих перерабатывающих заводов! У вас есть возможность осуществлять доставку на заводы по производству продуктов питания и обратно, что включает в себя новое и точное представление зон разгрузки.

От новых названий до знакомых складов - у водителей будет множество вариантов доставки в сельскохозяйственные отрасли и обратно. Вы по-прежнему сможете находить свои любимые существующие внутриигровые бренды и доставлять гораздо больше, чем просто зерно. От сельскохозяйственного оборудования до домашнего скота - вам наверняка придется потрудиться!