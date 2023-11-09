Новые скриншоты из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator - Топика, Уичито и Канзас-Сити

Приготовьтесь к захватывающей поездке в предстоящем дополнении «Канзас» для American Truck Simulator, в котором представлены три выдающихся города в центре штата Подсолнух. Разработчики рады предоставить вам дополнительную информацию о Топике, Уичито и Канзас-Сити, которые являются одними из самых важных поселений в Канзасе.

Уичито

В центре внимания находится Уичито - оживленный город, где оживают ваши приключения на грузовиках. Узнайте о деятельности компании Aerosystem, ключевого игрока в производстве самолетов. Насладитесь прекрасным видом на центр города Уичито, осмотрев такие достопримечательности, как арена Intrust Bank Arena, The Epic Center или дом 250 Douglas Place. Доставьте груз в две оживленные промышленные зоны, в аэропорт Эйзенхауэра и прокатитесь по уникальному каналу, пересекающему шоссе. Сочетание промышленности и городской атмосферы Уичито обещает незабываемое путешествие.

Канзас-Сити

Приготовьтесь к уникальному приключению на грузовиках в Канзас-Сити, который разделен между Канзасом и Миссури. Дальнобойщики проедут через Канзас, мельком взглянув на центр Миссури. В центре экономического внимания находится новый автомобильный завод Caliber Motors, а также оживленная сцена с нестандартным элеватором, сервисом трейлеров и общим складом. Отражая свое историческое значение железной дороги, в Канзас-Сити есть железнодорожные депо, в том числе депо железнодорожного снабжения и депо строительства железных дорог. За пределами города вас ждет интермодальный железнодорожный транспорт. Во время вашего путешествия взгляните на знаменитый Клубничный холм!

Топика

Топика, столица штата, является обязательным местом посещения для дальнобойщиков, ищущих вкус городской жизни. Когда игроки путешествуют по центру города, их встретит знаменитое здание Капитолия, любимый символ Топики. Город предлагает больше, чем просто поездку по живописным местам: дальнобойщики могут приобрести гараж, осмотреть шумный завод по производству продуктов питания или свернуть к остановке грузовиков на выезде с улицы Лоуэр-Сильвер-Лейк-роуд. Рядом со стоянкой грузовиков игроков ждет новое складское помещение с огромным элеватором, который добавляет городу индустриального очарования. Для тех, кто хочет исследовать дальше, съезд с 42-й St Burlingame Rd на US-75 ведет к обширной промышленной зоне с множеством складов, ожидающих своего открытия.