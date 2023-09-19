Новые скриншоты из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator - водоемы ©

Красота Канзаса выходит за рамки бесконечных равнин и очаровательных городов, поскольку в его пределах находится множество водных чудес, ожидающих своего открытия. Итак, пристегните ремни безопасности и присоединяйтесь к разработчикам в путешествии, чтобы увидеть, какие водоемы вас ждут в предстоящем расширении карты для American Truck Simulator.

В самом сердце этого штата, не имеющего выхода к морю, вы найдете сеть рек, которые удобно протекают по региону. Могучая река Миссури величественно протекает через северо-восточную часть штата, а река Канзас, также известная как река Кау, извивается от Канзас-Сити до Топики, предлагая естественное спокойствие среди городов и сельскохозяйственных угодий. Дальше на запад, недалеко от Хатчинсона и Уичито, река Арканзас придает характер этим городским пейзажам, смешивая природный мир с городской средой.

Одной из достопримечательностей, безусловно, является озеро Эльдорадо, расположенное недалеко от Уичито. Хотя оно, возможно, не такое обширное, как некоторые озера в других штатах, озеро Эльдорадо занимает огромную территорию в 8000 акров, а самая глубокая точка достигает 60 футов. Это водохранилище играет жизненно важную роль в управлении водными ресурсами и борьбе с наводнениями в регионе, способствуя экономическому и экологическому благополучию региона.

Помимо этих примечательных водоемов, в DLC Канзаса есть несколько плотин меньшего размера, разбросанных по всему штату. Эти плотины, наряду с другими водохранилищами, хотя и не являются массивными, играют важную роль в поддержке сельскохозяйственной деятельности и предлагают возможности для отдыха. Они представляют собой небольшую, но важную роль, которую водные объекты играют в ландшафте штата.