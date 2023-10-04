Новые скриншоты из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator - железнодорожная сеть ©

В 2021 году транспортная система США перевозила в среднем около 53,6 миллиона тонн грузов в день различными видами транспорта. Сегодня поговорим о роли одного из них в предстоящем дополнении Канзас для American Truck Simulator - железная дорога.

Шестнадцать железнодорожных линий обслуживают более 8000 миль путей в Канзас и из него, а водители предстоящего дополнения Канзас получат возможность доставлять грузы в оживленное железнодорожное депо в Канзас-Сити и обратно. Это депо служит жизненно важным звеном для перевозки больших объемов грузов на очень большие расстояния. Многие грузы, направляемые по железной дороге, обычно состоят из тяжелых, больших или крупных партий материалов, оборудования или химикатов.

В некоторых случаях предприятия могут даже иметь железную дорогу, проходящую через их территорию или рядом с ней, в качестве удобного средства для погрузки или разгрузки частых поставок. Однако водителям придется быть внимательными, поскольку эти зоны могут быть очень загружены движением как по дороге, так и по рельсам!

Помимо логистики железной дороги, дальнобойщики в предстоящем дополнении Канзас смогут осуществлять поставки материалов и оборудования для обслуживания путей. Обеспечить движение поездов так же важно, как и держать грузовик на дороге!

Имея такую долгую историю железных дорог в штате, Канзас также является домом для различных достопримечательностей, связанных с железными дорогами, в том числе старых паровозов, которые раньше работали на путях и художественных фресок, отсылающих к раннему зарождению сети. Поэтому, пока вы в дороге, не забывайте о наших друзьях на железнодорожных, небесных и морских дорогах, осуществляя доставку по Канзасу, по пути вы обязательно встретитесь с ними.