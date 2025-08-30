Новые скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator - дорожная сеть

Ещё новости из штата Пеликан! Разработчики решили показать некоторые дорожные сети, которые сейчас находятся в разработке для предстоящего дополнения Луизиана для American Truck Simulator. Давайте взглянем!

Начнём с двух пунктов взимания платы, которые вы будете регулярно проезжать. Первый расположен на самом юге штата, на трассе LA-1, по пути в Порт-Фуршон. Второй пункт находится на северном берегу озера Пончартрейн, прямо у въезда на этот потрясающий мост, который фактически является самым длинным непрерывным мостом над водой в мире, простираясь почти на 38 километров через озеро до Нового Орлеана.

Проезжая по шоссе I-10, пересекающему Луизиану с востока на запад, вы проедете через захватывающий дух бассейн Атчафалайя, крупнейшее речное болото страны. Здесь шоссе возвышается над водой, открывая захватывающие виды на классические болота.

Два других крупных транспортных узла Луизианы - это I-20, которая проходит с востока на запад через северную часть штата через такие города, как Монро и I-49, которая тянется с севера на юг до Лафайета. Эти две магистрали пересекаются в Шривпорте, что делает его ключевым перекрёстком для путешественников.

За пределами межштатных автомагистралей вам придется проехать на своем грузовике через целый ряд сложных перекрестков, особенно в крупных городах, таких как Новый Орлеан, Батон-Руж и Шривпорт, а также через несколько кольцевых развязок.

На сегодня всё! Не забудьте добавить дополнение Louisiana в свой список желаний Steam.