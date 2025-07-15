Новые скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator - Леса

Озера, реки, болота, протоки и леса Луизианы демонстрируют удивительное разнообразие ландшафтов. Сегодня мы познакомимся с прекрасной природой штата Пеликан, которую вы найдете в дороге в этом новом дополнении к карте для American Truck Simulator!

Теплый субтропический климат Луизианы, благодаря ее расположению на берегу Мексиканского залива, создает условия для создания поистине уникальных пейзажей. Это большое отличие от некоторых пейзажей из наших предыдущих дополнений к карте. Территория штата Пеликан делится на три отдельных региона: густые леса, широкие прерии и обширные болота, каждый из которых отличается своими уникальными пейзажами и атмосферой. В штате 22 национальных парка, а также множество безупречных природных троп, водных маршрутов, мест для рыбалки и многое другое.

Река Миссисипи сыграла большую роль в формировании ландшафта Луизианы. На протяжении тысячелетий она несла огромное количество грязи и песка со всей страны и постепенно застраивала южную береговую линию, вдаваясь на многие мили в Мексиканский залив. Со временем река изменила свое русло, оставив после себя старые русла, которые медленно опускались и стирались, образуя смесь болот, озер и извилистых проток, которые сегодня делают этот район таким уникальным. Вы можете следовать вверх по течению реки, если вы путешествуете по шоссе 65 США, которое проходит вдоль границы с Миссисипи.

Если вы хотите поближе познакомиться с регионом Байю, отправляйтесь на южное побережье. От тенистых болот с кипарисами до залитых солнцем топей, байю являются домом для уникальной фауны, включая разнообразные виды птиц и аллигаторов. Этот район также имеет важное значение для сбора креветок, устриц и рыбы. Чтобы совершить живописную поездку по этому чуду природы, следуйте по шоссе LA-82.

Однако низменности - не единственный тип ландшафта, встречающийся в Луизиане. Если вы отправитесь дальше на север, то откроете для себя долину Ред-Ривер, которая отличается низким рельефом и типично красной почвой. В северной части штата вы в основном найдете несколько пологих холмов, на которые вы можете наткнуться, проезжая по шоссе I-20.

На сегодня все! Не забудьте добавить дополнение Louisiana в свой список желаний Steam. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами более подробной информацией в ближайшее время.