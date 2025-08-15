Новые скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator - мосты

Предстоящее дополнение Louisiana для American Truck Simulator перенесёт вас в самое сердце американского Юга - региона, известного не только богатой культурой и уникальными ландшафтами, но и разветвлённой сетью водных путей. А где водные пути, там и мосты!

Сегодня вы узнаете о нескольких знаковых мостах, по которым вы сможете проехать в этом грядущем дополнении карты. Эти сооружения - не просто впечатляющие подвиги инженерной мысли - это жизненно важные артерии, соединяющие города, промышленные предприятия и сообщества Луизианы. И разработчики позаботились о том, чтобы они выглядели в игре так же величественно, как и в реальной жизни!

Мощная река Миссисипи протекает через Луизиану и для её пересечения требуются поистине монументальные мосты. Среди них - мост Хораса Уилкинсона в Батон-Руже, самый высокий мост через Миссисипи и жизненно важный транспортный узел как для местных жителей, так и для дальнобойщиков.

Дальше к югу от Нового Орлеана, с автомагистрали Crescent City Connection открывается захватывающий вид на горизонт, когда вы въезжаете в самое сердце Биг-Изи. Дальше по Миссисипи, мост Хьюи П. Лонга-О. К. Аллена (также известный как Старый мост) - ещё один живописный и исторический перекрёсток.

Один из самых впечатляющих мостов в дополнении - дамба на озере Пончартрейн, самый длинный неразрезной мост в мире. Поверьте, перевозка тяжёлого груза по этому мосту - такое же захватывающее зрелище, как и его название.

На западе, в Лейк-Чарльзе, водители встретят мост Калкасье Хай-Бридж и мост через реку Калкасье - важнейшие связующие звенья в оживленном промышленном коридоре, окруженном трубопроводами и гулом нефтеперерабатывающих заводов.

Мосты-близнецы Хоума дают представление о прибрежном образе жизни, а мост Ливилл и мост Луизианского шоссе 1 ведут вглубь болотистой местности южной Луизианы.

Добавьте к этому мост Симмспорт и потрясающий мост Ветеранов и вы получите разнообразный ряд пролетов, каждый из которых привнесет что-то особенное в ваше путешествие на грузовике по штату Пеликан.

Каждый мост в дополнении Луизиана рассказывает историю торговли, связей и самобытности. От величественных стальных арок до надёжных переправ через реку - эти достопримечательности являются неотъемлемой частью ландшафта штата.