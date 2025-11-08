Новые скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator - Новый Орлеан и Батон-Руж

Продолжая разработку дополнения Луизиана для American Truck Simulator, разработчики решили поближе познакомить игроков с двумя знаковыми городами штата - Новым Орлеаном и Батон-Руж. Каждый город представляет собой уникальное сочетание культуры, истории и архитектуры и команда усердно трудилась, чтобы передать их неповторимую атмосферу за рулём.

Новый Орлеан

Новый Орлеан, расположенный на берегах реки Миссисипи - один из самых узнаваемых городов США. Известный своей музыкой, едой и неповторимым южным очарованием, он дышит жизнью в любое время суток. В American Truck Simulator игроки смогут исследовать некоторые из его самых известных достопримечательностей и дорог.

Одной из самых запоминающихся достопримечательностей, с которыми сталкиваются дальнобойщики, является мост Crescent City Connection. Этот двух-пролётный мост является транспортной артерией через реку Миссисипи и открывает потрясающий вид на городской пейзаж. Чуть дальше, в центре города, гордо возвышается Новый Орлеан-Доум, место проведения бесчисленных спортивных мероприятий и концертов. Независимо от того, перевозите ли вы грузы вдоль набережной или проезжаете по оживлённому центру города, Новый Орлеан обязательно подарит вам незабываемые впечатления от вождения, наполненные деталями и атмосферой.

Игроки также смогут проехать мимо нескольких ключевых мест, определяющих яркий облик города, например, Нового Орлеанского конференц-центра. Неподалёку находится круизный порт, принимающий путешественников со всего мира, а Национальный музей Второй мировой войны - одна из самых уважаемых исторических достопримечательностей страны. И, конечно же, ни одно путешествие по Новому Орлеану не будет полным без посещения Канал-стрит.

Батон-Руж

Примерно в часе езды к северу вдоль реки находится Батон-Руж, столица Луизианы. Это город, где история встречается с прогрессом и разработчики постарались отразить этот баланс в игровой реконструкции.

Пересечение впечатляющего моста Хораса Уилкинсона открывает незабываемый вид на город и реку Миссисипи внизу, что станет изюминкой для любого дальнобойщика, путешествующего по региону. Оказавшись в городе, игроки могут увидеть несколько примечательных достопримечательностей, включая Старый Капитолий штата, напоминающий замок в неоготическом стиле и Новый Капитолий штата, самое высокое здание Капитолия в США. Неподалеку расположена Мемориальная площадь Батон-Руж, которая добавляет торжественности и одновременно красоты к центральному пейзажу.

Помимо этих достопримечательностей, в Батон-Руже есть несколько культурных и развлекательных объектов, например, арена Ривер-центр, музей ветеранов USS KIDD, музей искусств и науки Луизианы и мемориальный стадион. Как и все крупные города в American Truck Simulator, Батон-Руж - это не только достопримечательности. Вас ждёт множество возможностей для доставки грузов через промышленные зоны и коммерческие районы.

И Новый Орлеан и Батон-Руж передают дух Луизианы - сочетание яркой культуры, богатой истории и неугасающего ритма жизни вдоль реки. Разработчики с нетерпением ждут, когда игроки смогут сами познакомиться с этими невероятными городами с выходом дополнения Луизиана в American Truck Simulator. Не забудьте добавить дополнение Louisiana в свой список желаний Steam!