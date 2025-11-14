Новые скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator - паромы и разводные мосты

Продолжая исследовать колоритный штат Луизиана в рамках предстоящего дополнения к American Truck Simulator, разработчики рассказали о некоторых уникальных особенностях, которые делают этот регион поистине особенным - паромах и разводных мостах.

Ландшафт Луизианы определяется её тесной связью с водой. От извилистых болот до широких рек и прибрежных заливов – транспортная сеть штата во многом зависит от переправ всех видов. Команда стремилась передать эту отличительную особенность дорожной жизни, предложив игрокам более реалистичный опыт вождения, отражающий природный и промышленный характер Луизианы.

Паромы

В этом дополнении водителям будут доступны несколько паромных переправ, включая Кэмерон-Холли-Бич, Кот-Бланш и Порт-Фуршон, где паром является единственным связующим звеном с морскими нефтехранилищами. Эти переправы дают водителям возможность замедлить ход и насладиться живописной красотой водных путей Луизианы, обеспечивая при этом удобное пересечение удаленных маршрутов. Каждый паром органично интегрирован в дорожную сеть и оснащен детальной анимацией для плавного и захватывающего перемещения по воде.

Разводные мосты

В Луизиане также есть множество разводных мостов и шлюзов, которые играют важную роль как в реальной транспортной системе, так и в модели штата в игре. В таких местах, как Монро, Хоума и шлюз Олд-Ривер, вы увидите разводные мостовые конструкции, которые разводятся и закрываются, пропуская лодки. Эти особенности добавляют динамичности вашему путешествию, создавая моменты, когда вам, возможно, захочется остановиться, понаблюдать и полюбоваться окружающим миром, прежде чем продолжить путь.