Новые скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator - Порт-Фуршон

Сегодня разработчики рассказали об одной из крупнейших промышленных зон, с которой вы столкнётесь в новом дополнении Луизиана для American Truck Simulator. Давайте отправимся в Порт-Фуршон!

Этот огромный промышленный центр, расположенный в конце Луизианского шоссе №1, является сердцем морской нефтегазовой промышленности региона. Ежедневно через него проезжают тысячи грузовиков, обеспечивая бесперебойную работу. Команда, создававшая карту, стремилась передать в игре то же ощущение масштаба и важности, дав игрокам возможность по-настоящему ощутить, каково это - поставлять продукцию в ключевой промышленный центр, обслуживающий широкий спектр отраслей по всей территории США.

В Порт-Фуршоне вы найдете множество предприятий, куда можно доставлять грузы, включая специально построенный речной порт, химический завод, нефтехранилища и самую первую специализированную судостроительную верфь, появившуюся в American Truck Simulator.

Учитывая количество проезжающих здесь водителей, в этом районе также предлагаются удобства и услуги для дальнобойщиков, включая стоянку и сервис для обслуживания грузовиков на случай, если вам нужно сделать небольшую остановку или обновить свой грузовик для предстоящей работы!

Жизнь на побережье Мексиканского залива не лишена трудностей и дизайнеры уделили пристальное внимание деталям, отражающим реалии региона. Дома и здания на сваях, повреждённые штормами конструкции и ржавая техника рассказывают историю региона, сформировавшегося под влиянием частых ураганов и мощных штормов. Это место славится упорным трудом и стойкими людьми.