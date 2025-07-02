Новые скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator - Поселения

В своем путешествии по Луизиане в новом дополнении American Truck Simulator вы побываете не только в крупных городах, но и в необычных сельских поселениях, полных южного очарования. Сегодня мы расскажем о некоторых небольших населенных пунктах, через которые вы сможете проехать или в которых остановитесь по пути.

Уиннфилд

Расположенный в северной части Луизианы, Уиннфилд предлагает водителям познакомиться с жизнью классического южного городка. Проезжая мимо, водители могут увидеть местные достопримечательности, такие как здание приходского суда Уинна, выдающееся здание с традиционной кирпичной кладкой. Неподалеку вы также можете найти городское почтовое отделение и Первую баптистскую церковь, которая выделяется своей высокой и современной отдельно стоящей колокольней. Этот город долгое время формировался благодаря лесной промышленности и региональному железнодорожному сообщению, которые когда-то сыграли ключевую роль в его развитии.

Мэнсфилд

Мэнсфилд, Луизиана - тихий городок с глубокими региональными корнями, который развивался как местный центр сельского хозяйства и торговли и сформировался благодаря своему расположению вдоль исторических туристических маршрутов. По пути водители могут увидеть несколько ключевых достопримечательностей, в том числе школу Десото, местный банк и Первую объединенную методистскую церковь, основанную в 1847 году. Город также известен своей исторической значимостью, поскольку неподалеку произошло крупное сражение Гражданской войны.

Оберлин

Оберлин, Луизиана - небольшой городок с большой историей. Проезжая мимо, обратите внимание на здание окружного суда Аллена, построенное в 1912 году и внесенное в Национальный реестр исторических мест, а также на здание мэрии Оберлина, расположенное чуть дальше по дороге. Окруженный сосновыми лесами и протоками, Оберлин предлагает вам краткое, но запоминающееся знакомство с классическим очарованием Луизианы во время вашего путешествия.

Камерон

Расположенный на побережье Мексиканского залива в Луизиане, Камерон отличается поразительной сменой пейзажей. Этот район, расположенный в районе, часто страдающем от ураганов, имеет суровый и обветренный вид. Вы увидите здания, возведенные на сваях, что является практичным решением в случае штормовых волн и наводнений, а также заметных разрушений в некоторых частях города. Среди основных достопримечательностей - приходская библиотека Камерона, местная школа и банк, расположенные среди верфей и промышленных площадок. Благодаря лодкам, пришвартованным неподалеку, и складским площадкам вдоль дороги, Кэмерон представляет собой прибрежный рабочий городок, который стоит особняком от поселений, расположенных внутри страны.

Таллула

Проезжая по северо-востоку Луизианы, водители окажутся в окружении золотистого лоскутного одеяла хлопковых, кукурузных, соевых, рисовых и пшеничных полей, которые окружают Таллулу. Этот живописный городок, известный своими глубокими фермерскими корнями, демонстрирует, как бьется сердце сельского хозяйства региона. По пути вы увидите местные достопримечательности, такие как Первая баптистская церковь и здание Мэдисонского приходского суда, что придаст открытой дороге очарования маленького городка.

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