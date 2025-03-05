Новые скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator - Стоянки для грузовиков

Путешествуя по нашему новому дополнению Louisiana для American Truck Simulator, вы встретите множество остановок для грузовиков, предназначенных для поддержки дальнобойщиков и путешественников, путешествующих по Глубокому Югу. Давайте посмотрим, что они могут предложить!

Независимо от того, заправляете ли вы бак, вносите какие-либо коррективы в свою установку или просто делаете заслуженный перерыв, эти стоянки для грузовиков обеспечат вас всем необходимым для жизни в дороге. В дороге очень важно, чтобы вы и ваш грузовик были счастливы и здоровы.

Стоянки для грузовиков бывают самых разных форм и размеров! От крупных комплексов с просторными парковками и несколькими заправочными станциями до придорожных стоянок в небольших городах - водители никогда не будут находиться слишком далеко от места, куда они могут заехать, чтобы заправиться или отдохнуть по заслугам.

Они также являются отличным местом для встреч с другими дальнобойщиками на дороге, особенно если вы играете в режиме автоколонны! Обязательно воспользуйтесь всеми выделенными местами, чтобы сделать несколько отличных фотографий для своего альбома.

Мы с нетерпением ждем встречи с вами на стоянке грузовиков в Луизиане в будущем. До следующего раза, ведите машину осторожно и продолжайте в том же духе!