Новые скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator - Центры приема, зоны отдыха, станции взвешивания

С нетерпением ждете поездки на грузовиках в Луизиану? Отправляясь в это новое дополнение к American Truck Simulator, первое, с чем вы столкнетесь при въезде в штат Пеликан или выезде из него, - это центры приема посетителей, готовые предоставить всю необходимую информацию. По пути вам также будут попадаться удобные зоны отдыха и пункты взвешивания. Давайте посмотрим, что вас ждет!

Центры приема гостей

Если вы едете в Техас или из Техаса, вы можете добраться до двух центров приема гостей на межштатной автомагистрали 10. Туристический информационный центр Orange находится на техасской стороне границы и располагает столами для пикника, отдельной парковкой для грузовиков и пассажиров, туалетами и другими удобствами, которые могут понадобиться путешественникам.

Другой находится всего в нескольких милях от отеля, на другом берегу реки Сабин в Луизиане. Водители-дальнобойщики, которые заедут в отель, найдут там похожие номера, чтобы иметь возможность заслуженно отдохнуть и полюбоваться прекрасными окрестностями.

Если вы перевозите грузы дальше на север по межштатной автомагистрали 20 из Луизианы в Техас, вы можете воспользоваться услугами туристического информационного центра Waskom. Благодаря месту для группового пикника, просторной парковке и даже кинотеатру вы наверняка зарядитесь энергией и будете готовы снова отправиться в путь!

Зоны отдыха

Если вы уже находитесь в Пеликанском штате, то на обеих межштатных автомагистралях 10 и 20 есть большие зоны отдыха, куда вы можете заехать на необходимый 30-минутный перерыв. Обязательно посетите парк на реке Атчафалайя между Батон-Руж и Лафайеттом с его живописными болотами. В северной части штата вы также найдете зону отдыха Тремонт.

Станции взвешивания

Как вы знаете, по закону от вас могут потребовать заехать на пункт взвешивания, который обеспечивает соответствие большегрузных транспортных средств государственным весовым нормам как для обеспечения безопасности дорожного движения, так и для предотвращения повреждения инфраструктуры. Один из них расположен на межштатной автомагистрали 12 недалеко к востоку от Батон-Ружа - обязательно остановитесь там, если потребуется, иначе вам может грозить крупный штраф!

На сегодня все! Не забудьте добавить дополнение Луизиана в свой список желаний Steam. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами более подробной информацией в будущем