Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator

Не мудрствуя лукаво, пришло время рассказать о нашем следующем штате США для American Truck Simulator! Сегодня мы рады сообщить, что наша команда усердно работает над созданием. От знаковых въездных ворот до высокогорья Озарк и красот Национального леса Марка Твена...
Миссури для American Truck Simulator
Расположенный в самом сердце американского Среднего Запада, штат Миссури манит сочетанием исторического значения, природной красоты и ярких городских пейзажей. Известный как "Покажи мне штат", Миссури приглашает посетителей познакомиться с его разнообразными предложениями.
Знаменитая арка ворот в Сент-Луисе возвышается, символизируя экспансию на запад, в то время как горы Озарк служат живописным фоном для любителей активного отдыха. От шумной городской жизни Канзас-Сити до безмятежных пейзажей Миссури завораживает своим неповторимым очарованием и обещает путешествие, отмеченное историческими достопримечательностями, такими как место рождения Марка Твена, и знакомство с подлинной американской культурой.
Водители из Миссури также первыми увидят знаменитую реку Миссисипи в American Truck Simulator! Являясь второй по протяженности рекой в Соединенных Штатах, протяженность которой превышает 2000 миль, этот впечатляющий водный путь протекает через 10 различных штатов.
В этом штате также нет недостатка в отраслях, больших или малых! Сельское хозяйство, Подземные склады, пищевая промышленность и многое другое ждут водителей в Миссури. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать о них в будущих публикациях в блоге. На данный момент, пожалуйста, имейте в виду, что все, что вы видите здесь, все еще находится в стадии разработки и может не представлять собой конечный продукт.
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гад, дэмнэд, Мизури, йеее!