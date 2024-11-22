Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Дорожная сеть

Расширение карты без дорог? Это было бы логистическим кошмаром для наших водителей! К счастью, здесь не тот случай. В этом блоге мы представляем обзор дорожной сети, которая ждет вас в нашем предстоящем расширении карты Миссури для American Truck Simulator.

Наши команды тщательно воссоздали некоторые крупные перекрестки и перекрестки, вдохновленные реальными местами штата «Покажи мне». Здесь вы можете увидеть некоторые из них.

Одним из примечательных мест является крупная транспортная развязка недалеко от Сент-Джозефа, где сходятся шоссе US-36 и I-229. В эту область также входит мост Пони-Экспресс, который пересекает реку Миссури и соединяет Миссури с Канзасом.

На противоположной стороне штата, недалеко от Джефферсон-Сити, вы найдете подробное воссоздание перекрестка, где пересекаются шоссе US-54 и US-50. Рядом красивый мост Джефферсон-Сити предлагает живописный маршрут к северо-востоку от города.

В восточной части Колумбии есть еще одна сложная развязка, соединяющая шоссе US-63 и шоссе Дуайта Д. Эйзенхауэра.

В центре Канзас-Сити вы найдете два основных перекрестка, которые тесно связаны друг с другом. Их связывает межштатная автомагистраль 70, которая проходит через оба. Эти важные перекрестки служат связующим звеном между I-70, межштатной автомагистралью 35 и US-71.

Мы надеемся, что вам не терпится сесть в свой грузовик и прокатиться на нем по некоторым из этих дорог! Если вы хотите показать нам, что вы тоже с нетерпением ждете грузовиков в этом расширении карты, не забудьте добавить его в свой список желаний Steam!