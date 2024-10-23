Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - город Поплар Блафф

У нас есть еще один взгляд на предстоящее расширение карты Миссури для American Truck Simulator! На этот раз мы отвезем вас в город Поплар Блафф, который будет включен в это DLC. Что вас там ждет? Давайте посмотрим!

В Поплар Блафф, расположенном на юге Миссури, проживает около 17 000 человек. Город был основан в 19 веке и назван в честь необитаемого утеса на Черной реке, где он был построен, и красивых тополей, которые там росли. Сегодня он служит региональным центром образования, здравоохранения и бизнеса.

Как нашей команде удалось воссоздать этот очаровательный город? Вы можете рассчитывать на красивые здания, вдохновленные реальными, такие как банк Поплар-Блафф, здание суда, департамент шерифа, театр, а также пару потрясающих исторических церквей.

Глядя на то, что отрасль может предложить в городе и его окрестностях, дальнобойщики, перевозящие товары из Поплар Блафф, смогут найти работу в шести компаниях. В городе вы найдете склад, лесопилку, металлоконструкцию и строительную площадку, которым нужна ваша помощь с доставкой материалов. А если вам не хочется ехать в центр города, вы наверняка найдете работу на лесозаготовке или мебельной фабрике в пригороде.

Мы надеемся, что вы с нетерпением ждете возможности отправиться в DLC «Миссури» и посетить этот город. Если да, обязательно добавьте это расширение карты в свой список желаний Steam! До следующих раз, водите осторожно!