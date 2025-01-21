Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Индивидуально изготовленные склады

Миссури также известен как «Штат показов», и сегодня мы рады показать вам некоторые из специально созданных складов, которые были созданы для этого предстоящего загружаемого контента с картой для American Truck Simulator!

Во время своих будущих путешествий по Миссури вы сможете доставлять грузы на некоторые из наших специализированных складов и обратно, например на животноводческую ферму, растениеводческую ферму, элеваторы и речные порты! Многие из этих отраслей вдохновлены реальными местами в Миссури и имеют специальные места для погрузки и разгрузки для каждого типа груза, найденного там. Чтобы подробнее рассказать об их создании, мы поговорили с некоторыми членами команды о том, как эти кастомные склады воплощаются в жизнь.

«Все начинается на этапе подготовки к выпуску DLC», — говорит Лукас, один из наших дизайнеров карт. «Руководитель DLC сотрудничает с исследовательским отделом и командой таможенных депо, чтобы выбрать потенциальных кандидатов для пользовательских депо. После этого ответственные члены команды создают рекомендации для дизайнеров карт, которые включают такие детали, как, что такое депо, как оно работает в в реальной жизни, какой груз входит и выходит, и какие объекты, здания или оборудование там можно найти. Кульминацией процесса является создание подробного прототипа на бумаге с помощью этого документа, местоположения на карте и инструмента редактирования карты. дизайнеры готовы воплотить это склады к жизни!"

«Многие локации основаны на реальных прототипах», — продолжает Лукас. «Мы всегда стараемся найти баланс между реализмом и креативностью. Наша главная цель — сделать этот опыт интересным для игроков, сохраняя при этом ощущение аутентичности. Одна из самых больших проблем — соблюдение масштаба нашей игровой карты. Хотя нам нравится Идея огромных промышленных территорий, бесконечных кукурузных полей и обширных лесных массивов, мы должны учитывать ограничения карты. Сбалансировать эти элементы, одновременно продумывая интересные места для парковки и органично вписывая их в специальное депо, всегда является непростой задачей».

Несмотря на трудности, Лукас находит этот процесс полезным. «Это весело», — говорит он. «В конце концов, это похоже на «маленький» процесс разработки в рамках «большой» разработки игры. Мы сотрудничаем с другими отделами, такими как создатели ресурсов, программисты, тестировщики, исследователи и многие другие, чтобы объединить все воедино. Лично я Я всегда стараюсь создавать склады такими, какими мне хотелось бы их видеть как игроку. Мне нравится уникальность собственных складов и реалистичный подход как к визуальному, так и к игровому процессу. Наконец, мы всегда делаем все возможное, чтобы прислушиваться к мнению сообщества».

Мы надеемся, что вам понравилась эта информация о специально созданных депо, которые появятся в DLC «Миссури» для American Truck Simulator. Обязательно следите за блогом, поскольку это будет не единственный пост на эту тему! Если вам это интересно, рассмотрите возможность добавления DLC «Миссури» в свой список желаний Steam, поскольку оно действительно помогает поддерживать наши предстоящие выпуски. Спасибо за чтение, и до следующего раза, продолжайте ехать!