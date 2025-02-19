Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Индивидуально изготовленные склады #2

Сегодня мы рады поделиться с вами анонсами режимов специально созданных складов, представленных в нашем новом дополнении Миссури для American Truck Simulator! Этот блог является второй частью предыдущего поста, если вы его еще не читали, вы можете ознакомиться с ним здесь.

Штат Миссури, также известный как Show-Me State (Покажи мне состояние), предлагает водителям широкий выбор складов для доставки грузов. Однако в этом дополнении есть одна отрасль, которая выделяется как действительно уникальная! Водителям следует проявлять особую осторожность при приближении к этому таможенному складу, поскольку результаты могут быть... взрывоопасными! Пришло время применить свои навыки по перевозке опасных грузов, так как водители должны будут обладать навыком взрывчатых веществ 1-го класса, чтобы доставить динамит из этого места. Это рискованная работа, но кто-то же должен ее выполнять!

Водители, работающие в дочерней компании NAMIQ, одной из наших игровых компаний, смогут перевозить не только динамит в карьеры и рудники по всей территории Соединенных Штатов, но и другие грузы в различные другие места. Основываясь на реальном местоположении, мы уверены, что вам понравится добираться до этого уникального склада.

Говоря о карьерах, вы найдете их несколько по всему Миссури, но один из них, расположенный неподалеку от города Ролла, выделяется среди остальных. Этот карьер огромен, и игроки смогут проехать прямо в его сердце, пробираясь по гравийным дорогам и маневрируя среди тяжелой техники и горных сооружений. Уникальность карьера заключается в самом складе, поскольку он разделен на две части. Главный узел используется для технического обслуживания и общих операций, а вторая зона является ядром самого карьера.

Мы настоятельно рекомендуем вам изучить все, что может предложить карьер (и другие склады в Миссури), поскольку те, кто это сделает, могут узнать больше, чем указано на их GPS-навигаторе.

Миссури также является одним из ведущих производителей лесоматериалов. Благодаря многочисленным лесозаготовительным участкам, разбросанным по всему штату, у дальнобойщиков не будет недостатка в рабочих местах. Во время поездок по лесным массивам и грунтовым дорогам обязательно снабдите свою машину подходящими шинами и аксессуарами. Мы уверены, что вам понравится осуществлять доставку на эти таможенные склады.

Мы надеемся, что вам понравилось знакомиться с новыми складами, созданными на заказ, которые вы сможете исследовать и доставлять в нашем новом дополнении Миссури. Если вам понравится то, что вы увидите, обязательно добавьте это в свой список желаний Steam! Кроме того, если вы хотите быть в курсе последних новостей, вы можете получать их прямо на свой почтовый ящик. Подпишитесь на нашу рассылку здесь. До следующего раза, продолжайте в том же духе.