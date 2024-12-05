Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Мыс Жирардо

Добро пожаловать на мыс Жирардо, штат Миссури! Этот город с богатой историей расположен на западном берегу реки Миссисипи, прямо на границе с Иллинойсом. Итак, давайте посмотрим, как наши дизайнеры воссоздали ее для American Truck Simulator.

Мыс Жирардо берет свое начало в 18 веке и начинался как скромный торговый пост. Официально он был основан как город в 1793 году. Сегодня с населением около 40 000 человек он является крупнейшим городом между Сент-Луисом и Мемфисом и служит региональным центром образования, торговли и здравоохранения.

В этом городе находится множество красивых исторических зданий, которые наши команды тщательно воссоздали для нашей игры. К ним относятся такие достопримечательности, как католическая церковь Старого Св. Винсента, кампус реки, Мемориальный мост Билла Эмерсона, Форт D и Стена славы Миссури, а также другие здания, такие как местная синагога, здание суда или сухой док. Мы считаем, что наши дизайнеры ресурсов и карт проделали отличную работу, соединив все это воедино, и вы почувствуете, что действительно находитесь здесь!

Как всегда, дальнобойщики, осуществляющие доставку в город и за его пределы, найдут множество вакансий на многочисленных складах, которые предлагает этот город. Вы можете встретить завод строительных материалов, строительную компанию по производству яхт, сервис грузовых автомобилей и прицепов, супермаркет, комбикормовый завод, речной порт или даже действующую строительную площадку парковки, которой потребуются ваши услуги.

Мы надеемся, что вы будете рады посетить этот город, как только мы выпустим DLC «Миссури». Если вы хотите показать нам, что вы тоже с нетерпением ждете грузовиков в этом расширении карты, не забудьте добавить его в свой список желаний Steam!