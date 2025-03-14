Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Новые отрасли промышленности

Два блога в одном, вдвойне интереснее! Сегодня у нас еще несколько новостей о предстоящем дополнении к карте Миссури для American Truck Simulator. Первая часть посвящена новым отраслям промышленности, а вторая - новым грузам, так что давайте перейдем к делу!

В штате Покажи мне, где будут работать дальнобойщики, появятся три новых производства. Первое из них находится недалеко от Сент-Джозефа, в северо-западной части штата, - это фабрика по производству надстроек. Эта отрасль занимается производством кузовов для пикапов. Вы будете доставлять необходимые детали для производства, а затем распределять готовые транспортные средства по всей карте.

У вашего любимого бренда Farmers Barn также будут филиалы в Миссури, а также новое производство - комбикормовая фабрика. Это крупное предприятие используется для производства кормов для животных. Доставляйте необходимое сырье и распределяйте готовую продукцию по высоким силосам, конвейерам, дорожным весам, большому упаковочному цеху и складу готовой продукции - всему, что должно быть на надлежащем комбикормовом заводе в США.

Любой, кто проезжает по юго-востоку Сент-Луиса по шоссе I-55, заметит, что неподалеку находится историческая фабрика по производству напитков. Вы узнаете ее по характерным зданиям 19-го и начала 20-го веков, которые могут выглядеть как исторические замки, но в них все еще ведется производство. И ее продукция должна поставляться по всему миру. Угадайте, чья это будет работа?

Новые грузы для перевозки

После выхода игры "Миссури" наша команда по транспортировке подготовила для вас новые грузы, которые добавят разнообразия в перевозимые грузы в наших играх. Новые дополнения появятся не только для обычных грузов - в нашем дополнении Heavy Cargo Pack также появятся новые массивные грузы. Давайте взглянем!

Среди новых обычных грузов, которые вы сможете перевозить, - строительные леса, ограждения для скота, передвижные контейнеры, вилочный погрузчик и автокраны.

Теперь давайте перейдем к огромным и тяжелым грузам! Наше дополнение Heavy Cargo Pack получило обновление с тремя новыми грузами - мобильным грохотом, мобильной дробилкой и мобильным штабелером.

Насладитесь предстоящим расширением карты в полной мере и расширьте свой опыт грузоперевозок новыми грузами из дополнения Heavy Cargo Pack, которое вы можете приобрести в Steam.

Если вы с нетерпением ждете возможности путешествовать на грузовиках в штате "Покажи мне", обязательно добавьте это дополнение к карте в свой список желаний Steam! Мы также были бы очень признательны, если бы вы подписались на нашу рассылку новостей, чтобы быть в курсе событий, даже если у вас нет возможности ознакомиться с нашим блогом или социальными сетями. Продолжайте в том же духе!