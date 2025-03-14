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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.8 3 131 оценка

Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Новые отрасли промышленности

AЛЕNA AЛЕNA

Два блога в одном, вдвойне интереснее! Сегодня у нас еще несколько новостей о предстоящем дополнении к карте Миссури для American Truck Simulator. Первая часть посвящена новым отраслям промышленности, а вторая - новым грузам, так что давайте перейдем к делу!

В штате Покажи мне, где будут работать дальнобойщики, появятся три новых производства. Первое из них находится недалеко от Сент-Джозефа, в северо-западной части штата, - это фабрика по производству надстроек. Эта отрасль занимается производством кузовов для пикапов. Вы будете доставлять необходимые детали для производства, а затем распределять готовые транспортные средства по всей карте.

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У вашего любимого бренда Farmers Barn также будут филиалы в Миссури, а также новое производство - комбикормовая фабрика. Это крупное предприятие используется для производства кормов для животных. Доставляйте необходимое сырье и распределяйте готовую продукцию по высоким силосам, конвейерам, дорожным весам, большому упаковочному цеху и складу готовой продукции - всему, что должно быть на надлежащем комбикормовом заводе в США.

Любой, кто проезжает по юго-востоку Сент-Луиса по шоссе I-55, заметит, что неподалеку находится историческая фабрика по производству напитков. Вы узнаете ее по характерным зданиям 19-го и начала 20-го веков, которые могут выглядеть как исторические замки, но в них все еще ведется производство. И ее продукция должна поставляться по всему миру. Угадайте, чья это будет работа?

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Новые грузы для перевозки

После выхода игры "Миссури" наша команда по транспортировке подготовила для вас новые грузы, которые добавят разнообразия в перевозимые грузы в наших играх. Новые дополнения появятся не только для обычных грузов - в нашем дополнении Heavy Cargo Pack также появятся новые массивные грузы. Давайте взглянем!

Среди новых обычных грузов, которые вы сможете перевозить, - строительные леса, ограждения для скота, передвижные контейнеры, вилочный погрузчик и автокраны.

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Теперь давайте перейдем к огромным и тяжелым грузам! Наше дополнение Heavy Cargo Pack получило обновление с тремя новыми грузами - мобильным грохотом, мобильной дробилкой и мобильным штабелером.

Насладитесь предстоящим расширением карты в полной мере и расширьте свой опыт грузоперевозок новыми грузами из дополнения Heavy Cargo Pack, которое вы можете приобрести в Steam.

Если вы с нетерпением ждете возможности путешествовать на грузовиках в штате "Покажи мне", обязательно добавьте это дополнение к карте в свой список желаний Steam! Мы также были бы очень признательны, если бы вы подписались на нашу рассылку новостей, чтобы быть в курсе событий, даже если у вас нет возможности ознакомиться с нашим блогом или социальными сетями. Продолжайте в том же духе!

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